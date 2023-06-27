Among Us получит анимационный сериал ©

Among Us хитовая игра на социальную дедукцию, действие которой происходит в космосе, от разработчика и издателя Innersloth, официально получит телешоу, согласно новому твиту с официального канала игры и эксклюзивной истории от Variety.

Innersloth будет сотрудничать с CBS Eye Animation Productions, чтобы воплотить сериал в жизнь. Создателем и исполнительным продюсером станет Оуэн Деннис, наиболее известный по мультсериалам "Поезд бесконечности" и "Обычное шоу". В основе сюжета лежит та же основная идея, что и в видеоигре, где экипаж космического корабля должен обнаружить инопланетного самозванца, прежде чем он убьет всех на борту. Анимацией займется студия Titmouse, известная по мультфильму "Звездный путь: Нижние палубы".

Пока неясно, как долго Among Us может просуществовать как мулььтсериал, но есть много различных команд и окружений, которые можно исследовать.