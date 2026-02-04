Tencent и LilliLandia открыли регистрацию на альфа-тест милого фэнтезийного симулятора Animula Nook

Издатель Tencent Games и разработчик LilliLandia Games объявили о начале регистрации на альфа-тест своего нового симулятора жизни в «лилипутском мире» — Animula Nook. Альфа-версия игры будет доступна исключительно на PC через Steam.

Регистрация стартовала 4 февраля 2026 года в 05:30 по московскому времени на официальном сайте AnimulaNook.com, и желающим попасть в тест нужно заранее подготовить аккаунт Google, поскольку вход через другие сервисы не поддерживается.

Участие в тесте ограничено фиксированным числом игроков, а данные аккаунтов и прогресс будут удалены после завершения тестирования. Для входа аккаунт будет привязан к первому устройству, используемому для игры, смена ПК не предусмотрена. Также игрокам рекомендуется убедиться, что их ПК соответствует минимальным требованиям для теста, чтобы избежать лагов и проблем с запуском.

Альфа-тест станет ограниченным и безопасным пространством для проверки систем игры, без внутриигровых покупок и с поддержкой английского, традиционного китайского, японского и корейского языков. Полноценный релиз Animula Nook ожидается на PlayStation 5, Switch 2, PC и Mac, однако точная дата выхода пока не объявлена. Игрокам стоит следить за обновлениями на официальных каналах Discord и X (Twitter).