Anno 1800 достигла 3,5 млн. игроков

Ubisoft объявила, что Anno 1800 достигла 3,5 миллионов игроков по всему миру на ПК и консолях. Выпущенная 16 апреля 2019 г. для ПК и 16 марта 2023 г. для консолей PS5 и Xbox Series, игра регулярно получала обновления с новым контентом, включая 12 игровых DLC и 13 косметических DLC, последний из которых — Eldritch Pack. доступен сейчас за 4,99 доллара. Игрокам доступны 19 новых украшений и скинов, которые придадут городу более готический и жуткий стиль.
«Спасибо нашим давним игрокам и новичкам за то, что помогли нам достичь этого рубежа! Прошло 25 удивительных лет Anno; мы так благодарны, что у нас такое заинтересованное и замечательное сообщество!» - Стефан Янковски, исполнительный продюсер.
Чтобы отпраздновать эту веху, игроки Anno 1800 получат новое бесплатное украшение в обновлении, доступном сегодня.
Anno - мы все в гов.но
Ну точка то зачем можно же так гoвнo