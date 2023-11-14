Anno 1800 достигла 3,5 млн. игроков

Anno 1800 переносит игроков в XIX век, в эпоху быстрого развития технологий и запутанных политических интриг. Игрокам нужно максимально использовать свои управленческие навыки, чтобы построить свою собственную империю, распространяющую своё влияние от городов Европы до джунглей Южной Америки. Для того чтобы города под вашим управлением процветали, необходимо уметь корректировать свою стратегию в соответствии с изменяющимися условиями. Важно обеспечивать жителей всем необходимым, налаживая работу многочисленных производственных цепей, взаимодействуя с другими правителями под управлением ИИ и развивая свою сеть торговых путей.

Игра имеет множество возможностей, которые позволяют вам создавать уникальные стратегии и достигать успеха в своих усилиях.