Anno 1800 незаметно получила достижения в Steam ©

Ubisoft снова начала свое паломничество в Steam в конце прошлого года, выпустив Assassin's Creed Valhalla на любимой всеми площадке для ПК спустя два года после ее первоначального релиза. Правда, в этом релизе отсутствовали достижения, и все последующие релизы Ubisoft в Steam также оказались без этой любимой фанатами особенности. Но ситуация, возможно, наконец-то меняется, так как в Anno 1800 они появились без каких-либо официальных анонсов.

В заметках к последнему апдейту для Anno 1800, вышедшему в начале этого месяца, о таком изменении ничего не упоминалось. Судя по истории обновлений SteamDB, достижения были незаметно добавлены всего три дня назад.

При этом достижения разблокируются задним числом. Игрокам Anno 1800 достаточно запустить игру через Steam, чтобы получить все достижения, которые были получены ими за время проведенное в игре.

Реакция фанатов на появление достижений весьма положительная, и многие надеются, что и другие игры Ubisoft в Steam получат то же самое. В недавно вышедших играх, таких как Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Ghost Recon Breakpoint, Scott Pilgrim vs The World, The Division 2 и других, нет этого элемента, а Ubisoft обычно отмахивается от запросов с просьбой предоставить достижения в Steam.