В Anno 1800 пройдут бесплатные выходные на ПК и консолях

Сегодня Ubisoft объявила о проведении бесплатных выходных для Anno 1800 на ПК в Ubisoft Connect, Epic и Steam со 2 по 6 ноября, а также на Xbox Series X | S и PlayStation 5 с 9 по 13 ноября.

В течение этого времени на всех платформах игроки получат доступ ко всему основному контенту, и их прогресс сохранится, если они решат приобрести игру. Игроки на ПК могут купить Definitive Annoversary Edition и получить полный опыт игры в Anno 1800, а все игроки могут воспользоваться скидками на игру, все ранее выпущенные Year Passes и косметические DLC. Косметический пакет 2, выпущенный ранее в этом месяце, также доступен для покупки.

Anno 1800, разработанная Ubisoft Mainz, представляет собой градостроительную и стратегическую игру, действие которой происходит во времена промышленной революции. Игра дает игрокам возможность продемонстрировать свои лидерские качества: строить гигантские мегаполисы, создавать эффективные и прибыльные логистические сети, колонизировать новый экзотический континент, организовывать экспедиции в четыре уголка земного шара и доминировать над своими противниками дипломатически, торгово или в военном отношении.