В финансовых документах авторов Anno 1800 нашли намек на разработку следующей части ©

Существует бесчисленное множество симуляторов управления, позволяющих игрокам прожить разнообразные исторические периоды, и ярким примером тому является Anno 1800 2019 года. Новый документ о финансировании, полученный от правительства Германии, свидетельствует о том, что компания Blue Byte, разработчик Anno 1800, работает над новой игрой, которую один из немецких источников называет следующей игрой Anno.

Первым об этом сообщил немецкий игровой сайт Games Wirtschaft, который опубликовал скриншот документа о финансировании Blue Byte со стороны правительства. Перевод сообщения гласит: "Как анонсировать новую Anno, не анонсируя новую Anno?", но пока это лишь предположение.

Тем не менее, в документе есть намек на некоторые механики Anno, например, управление развитием общества в трехмерном мире, но это с тем же успехом можно применить и к большинству стратегических симуляторов. Основным фактором, указывающим на то, что это новая игра Anno, является то, что она выходит от разработчика последней игры.

С момента выхода последней игры Анно прошло четыре года, поэтому вполне логично, что в разработке может находиться новая часть. Ubisoft продолжала поддерживать Anno 1800 еще в начале этого года, когда игра была выпущена на консолях текущего поколения.

Поскольку данная новость получена из документа о финансировании, а не из официального источника Ubisoft, это всего лишь слух, который лишь подтверждает, что Blue Byte над чем то работают.