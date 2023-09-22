Киберпанк-триллер ANNO: Mutationem вышел для консолей Xbox ©

ANNO: Mutationem, доступная теперь на Xbox Series X|S и Xbox One, предлагает игрокам захватывающий опыт киберпанка в гигантском мегаполисе. В этой динамичной приключенческой игре игроки могут взять на себя роль Энн — высококвалифицированного, обученного в бою одинокого волка с личной миссией.

Игра плавно переключается между режимами 2D-боя и 3D-исследования, позволяя игрокам использовать различные приемы дальнего и ближнего боя для уничтожения врагов. Боевая механика напоминает такие сложные игры, как Ghostrunner, предлагая сочетание захватывающего действия и напряженных сражений.

У игроков будет возможность исследовать обширные районы мегаполиса, встречая невероятных персонажей и участвуя в побочных историях. От уничтожения уличных банд до дружбы с милым корги-киборгом — ANNO: Mutationem предлагает мир, полный сюрпризов и разнообразных впечатлений.

Ключевые особенности игры включают возможность исследовать и открывать скрытые секреты мегаполиса. Игроки могут посетить такие локации, как неоновый город Ноктис, морской грузовой корабль и обширные подземные сооружения. Мир открыт для того, чтобы игроки могли исследовать его в своем собственном темпе и принимать решения, которые повлияют на их опыт.

ANNO: Mutationem теперь доступна на различных платформах, включая PlayStation, Switch, ПК и Xbox.