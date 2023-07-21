Игровые системы в трейлере Anonymous;Code - новой игры создателей Steins;Gate ©

Компания Spike Chunsoft опубликовала новый трейлер к предстоящему локализованному релизу разработанной MAGES научно-приключенческой визуальной новеллы Anonymous;Code. В нем также рассказывается о системах Saving and Loading и Hacking Trigger.

Первая позволяет игроку совместно с главным героем Поллоном определять время сохранения и загрузки игры. В частности, система Hacking Trigger позволяет игроку определить, когда Поллон должен загрузить файл сохранения, чтобы изменить будущее.

В 2037 году главный герой Поллон Такаока и его лучший друг Кросс Юмикава работают хакерами в компании Nakano Symphonies после катастрофы "Печальное утро" 2036 года. Однако в один из таких, казалось бы, обычных дней Поллон сталкивается с девушкой по имени Момо, которая по неизвестным причинам скрывается от властей.

Не справившись с задачей по ее защите, он использует полученное им новое приложение, позволяющее сохраняться и загружаться в реальной жизни, как в видеоигре. Сохранив данные, которые можно просмотреть через пользовательский интерфейс игры, Поллон начинает взаимодействовать с игроком, пытаясь раскрыть тайны этой программы и других событий.

Новый системный трейлер игры Anonymous;Code можно посмотреть ниже: