Состоялся релиз платного дополнения "Раскрепощенная Селестина" для Subverse

В Steam состоялся релиз платного дополнения для Subverse под названием "Раскрепощенная Селестина". DLC расширяет вселенную игры новым сюжетным контентом и, что стало визитной карточкой студии, откровенными анимационными сценами для взрослых.

Сюжет DLC разворачивается после событий основной игры. Императрица Селестина посылает сигнал бедствия кораблю "Мария Целеста", и Капитану с командой предстоит вызволить ее из весьма щекотливой ситуации. Дополнение представляет собой прямое продолжение основной истории.

Ключевые особенности DLC:

Продолжение основного сюжета, начинающееся после финала оригинальной игры;

30 новых постельных сцен с Селестиной в Пандоре;

Вплетенные в сюжет секс-сцены, пока Селестина пробуждает свои самые сокровенные тайные желания;

Новые озвученные разговоры от вернувшихся к ролям актрис;

Новые диалоги cо всеми вайфу на корабле;

Появление Селестины в "Галерее";

Новые коллекционные предметы и пасхалки.

Цена дополнения в Steam - 385 рублей.