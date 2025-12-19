ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.2 1 571 оценка

Состоялся релиз платного дополнения "Раскрепощенная Селестина" для Subverse

2BLaraSex 2BLaraSex

В Steam состоялся релиз платного дополнения для Subverse под названием "Раскрепощенная Селестина". DLC расширяет вселенную игры новым сюжетным контентом и, что стало визитной карточкой студии, откровенными анимационными сценами для взрослых.

Сюжет DLC разворачивается после событий основной игры. Императрица Селестина посылает сигнал бедствия кораблю "Мария Целеста", и Капитану с командой предстоит вызволить ее из весьма щекотливой ситуации. Дополнение представляет собой прямое продолжение основной истории.

Ключевые особенности DLC:

  • Продолжение основного сюжета, начинающееся после финала оригинальной игры;
  • 30 новых постельных сцен с Селестиной в Пандоре;
  • Вплетенные в сюжет секс-сцены, пока Селестина пробуждает свои самые сокровенные тайные желания;
  • Новые озвученные разговоры от вернувшихся к ролям актрис;
  • Новые диалоги cо всеми вайфу на корабле;
  • Появление Селестины в "Галерее";
  • Новые коллекционные предметы и пасхалки.

Цена дополнения в Steam - 385 рублей.

11
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
jax baron

круто 1 бабу дали - хотя бы 2 дали жиды

3
2BLaraSex

Их и так в игре 11, не жадничай.

3
jax baron 2BLaraSex

фегня

1
TeenageAitana

Селестину просили?Многие фанаты да! добавили) И даже аж 30 сцен с ней не поленились сделать. для инди студии с малым кол-вом аниматоров очень это очень достойно

TeenageAitana

30 новых сцен?! Ого) Дофига сделали для императрицы) У неё самое большее количество? Или у Деми и Лили наравне идут?

Там наверное в 30 сценах Селестину наверное разорвут во все позы, они (СЛАВА БОГУ) еще на Kickstarter заранее предупреждали, что хотят избежать слишком уж изврaщeнские темы в постели, т.к. у них свое видение игры и такое в их видение не вписывается, как точно помню они писали. Молодцы, поддерживаю такое.

1
ratte88
что хотят избежать слишком уж изврaщeнские темы в постели,

ХАХАХХАХА, а тентакли, чужие с елдаками по 50см и прочее - не извращение

1