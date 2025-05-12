На ПК вышла российская хоррор-стратегия Anoxia Station

Ростовский разработчик Яков Бутузов выпустил в Steam стильную и мрачную стратегию Anoxia Station.

Anoxia Station — симулятор управления подземной добывающей станцией. События разворачиваются в альтернативной вселенной — здесь Земля разрушена извержением супервулкана. Выживание остатков цивилизации зависит от терранавтов — добытчиков ресурсов из самых глубин планеты.

Игрокам предстоит исследовать недра и добывать ископаемые для отправки в колонию. Терранавты столкнутся с экстремальным давлением, высокой температурой среды, радиацией и с агрессивными монстрами глубин. Процедурно сгенерированные карты делают каждое прохождение уникальным.