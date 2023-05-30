Бывший разработчик BioWare говорит, что Anthem 2 была бы "великолепной" ©

Бывший разработчик BioWare рассказал о разработке шутера от третьего лица Anthem от Electronic Art, а также о том, что его продолжение могло бы стать чем-то потенциально великим. Для студии, известной такими масштабными RPG-франшизами, как Dragon Age и Mass Effect, многие были удивлены, когда EA и BioWare представили более экшен-шутер Anthem. Взяв под контроль четыре разных костюма в стиле Железного человека под названием Джавелин, игроки попадали в общий мир, который можно было проходить в одиночку или в группе.



Вышедшая в начале 2019 года, Anthem не оправдала ожиданий фанатов, несмотря на то, что им понравилась механика боя и полета. Игра в основном получила смешанные отзывы из-за технических проблем, таких как долгие экраны загрузки, и проблем с геймплеем - неинтересного лута, а также повторяющегося гринда. Тем не менее, BioWare продолжала совершенствовать основной геймплей и добавлять контент после запуска. К сожалению, игра просуществовала всего год, BioWare намеревалась заново изобрести основной геймплей, но в итоге решила полностью прекратить работу.

Хотя конечная судьба Anthem, вероятно, разочаровала многих фанатов и тех, кто работал над ней, один бывший сотрудник BioWare по имени Ян Сатердален сумел найти положительные стороны в проекте. Отвечая в теме, призванной подчеркнуть положительные стороны игры, над которой он работал, Сатердален рассказал, что благодаря полученным урокам будущее потенциального продолжения было бы светлым, и даже заходит так далеко, что говорит, что оно было бы великолепной.

Это простое признание, похоже, привлекло внимание сообщества, поскольку Сатердален начал отвечать на многочисленные комментарии заинтересованных фанатов. Один из фанатов, в частности, удивился, услышав, что Anthem была сделана всего за 15 месяцев, на что Сатердален признался, что команда действительно выкладывалась по полной, многие работали по 90 часов в неделю. Задаваясь вопросом о том, что могло бы быть, учитывая прочную основу, некоторые даже задались вопросом о том, каким будет ИС, если Respawn сможет взять его под свой контроль.



Сатердален даже предположил, что BioWare могла бы снова взяться за дело, поскольку проект Anthem 2.0, похоже, двигался в правильном направлении, прежде чем его отменили. Перейдя в небольшую команду на базе BioWare Austin, разработчики попытались переделать основные механики и периодически информировали фанатов о том, как идет процесс. Хотя различные изменения звучали многообещающе, появление глобальной пандемии ковида, а также возобновление работы над Mass Effect 4 и Dragon Age: Dreadwolf в конечном итоге заставили EA отказаться от реворка.