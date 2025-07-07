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Anthem 22.02.2019
Экшен, Ролевая, Научная фантастика
6 642 оценки

Игроки просят EA "спасти" Anthem, добавив в игру автономный режим

Gruz_ Gruz_

Решение компании EA закрыть серверы Anthem с 12 января 2026 года вызвало множество возмущений в игровом сообществе, прежде всего со стороны тех, кто в свое время отдал за игру полную стоимость. И хотя игра от BioWare не снискала успеха, по мнению многих фанатов, Anthem заслуживает достойного прощания, а не просто ухода в небытие.

EA закроет серверы Anthem в январе 2026 года

На Reddit и официальном форуме EA появилось множество просьб выпустить "финальный патч", который позволил бы запускать игру в автономном или пиринговом режиме. Один из игроков отметил, что полное лишение доступа к Anthem после окончания поддержки - опасный прецедент. По его мнению, купленная игра должна оставаться играбельной даже без новых обновлений - как и классические игры на дисках или картриджах.

Разговор об Anthem вновь пробудил интерес к инициативе Stop Killing Games, которая недавно собрала необходимое количество подписей для обращения в Европейскую комиссию. Сама кампания пока не повлекла за собой никаких официальных изменений, но она подчеркивает растущее недовольство действиями издателей, без какой-либо альтернативы закрывающих цифровые игры для фанатов, которые в таких случаях остаются у "разбитого корыта".

В EA пока не отреагировали на просьбы фанатов. На данный момент неизвестно, получит ли Anthem «финальное обновление», что позволит игре выйти за рамки сетевого режима.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
-zotik-

кто эти люди?)

6
SexualHarassmentPanda

Да им религия запрещает автономные режимы ставить. Даже когда у игры образовалась фан база в 20 человек они вместо офлайн режима побегут дальше перед инвесторами на коленях ползать что бы ещё 100 млн $ выклянчить на очередной провальный онлайн шлак по типу конкорда.

5
saa0891
Решение компании EA закрыть серверы Anthem с 12 января 2026 года вызвало множество возмущений в игровом сообществе, прежде всего со стороны тех, кто в свое время отдал за игру полную стоимость.
Один из игроков отметил, что полное лишение доступа к Anthem после окончания поддержки - опасный прецедент. По его мнению, купленная игра должна оставаться играбельной даже без новых обновлений - как и классические игры на дисках или картриджах.

Смешно, покупаешь ММО шлак у EA и Биоваров а потом чем то не доволен.

3
Фаршированные Яйца

Показушники с реддита фармят интернет очки. Раньше энтузиасты сами делали кастомные серверы для мертвых MMO, а не клянчили издателя выпустить патч.

1
saiditsme Фаршированные Яйца

И сейчас делают. Только те, у кого руки из плеч. А у кого из зопы - ноют из-под редитов всяких.

WerGC

ЕА гнилая тварь не согласилась на перезапуск

2
car2n

То что мертво, умереть не может.

2
Xbox Forever

Да ладно игра классная

SOLUS5678

Фанаты антема получат кое что в ротовую полость от электроников а не обновления.)

Rey4rtRO

Им не привыкать.

1
Алекс Рейлор

Какой ещё автономный режим? Эта штука, называемая игрой, изначально клепалась под онлайн, со всем сопутствующим дрочем.

vfa19

На это ещё надо потрать 100 лямов зелени, ответ категорическое нет.