Игроки просят EA "спасти" Anthem, добавив в игру автономный режим

Решение компании EA закрыть серверы Anthem с 12 января 2026 года вызвало множество возмущений в игровом сообществе, прежде всего со стороны тех, кто в свое время отдал за игру полную стоимость. И хотя игра от BioWare не снискала успеха, по мнению многих фанатов, Anthem заслуживает достойного прощания, а не просто ухода в небытие.
На Reddit и официальном форуме EA появилось множество просьб выпустить "финальный патч", который позволил бы запускать игру в автономном или пиринговом режиме. Один из игроков отметил, что полное лишение доступа к Anthem после окончания поддержки - опасный прецедент. По его мнению, купленная игра должна оставаться играбельной даже без новых обновлений - как и классические игры на дисках или картриджах.
Разговор об Anthem вновь пробудил интерес к инициативе Stop Killing Games, которая недавно собрала необходимое количество подписей для обращения в Европейскую комиссию. Сама кампания пока не повлекла за собой никаких официальных изменений, но она подчеркивает растущее недовольство действиями издателей, без какой-либо альтернативы закрывающих цифровые игры для фанатов, которые в таких случаях остаются у "разбитого корыта".
В EA пока не отреагировали на просьбы фанатов. На данный момент неизвестно, получит ли Anthem «финальное обновление», что позволит игре выйти за рамки сетевого режима.
кто эти люди?)
Да им религия запрещает автономные режимы ставить. Даже когда у игры образовалась фан база в 20 человек они вместо офлайн режима побегут дальше перед инвесторами на коленях ползать что бы ещё 100 млн $ выклянчить на очередной провальный онлайн шлак по типу конкорда.
Смешно, покупаешь ММО шлак у EA и Биоваров а потом чем то не доволен.
Показушники с реддита фармят интернет очки. Раньше энтузиасты сами делали кастомные серверы для мертвых MMO, а не клянчили издателя выпустить патч.
И сейчас делают. Только те, у кого руки из плеч. А у кого из зопы - ноют из-под редитов всяких.
ЕА гнилая тварь не согласилась на перезапуск
То что мертво, умереть не может.
Да ладно игра классная
Фанаты антема получат кое что в ротовую полость от электроников а не обновления.)
Им не привыкать.
Какой ещё автономный режим? Эта штука, называемая игрой, изначально клепалась под онлайн, со всем сопутствующим дрочем.
На это ещё надо потрать 100 лямов зелени, ответ категорическое нет.