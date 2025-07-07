Игроки просят EA "спасти" Anthem, добавив в игру автономный режим

Решение компании EA закрыть серверы Anthem с 12 января 2026 года вызвало множество возмущений в игровом сообществе, прежде всего со стороны тех, кто в свое время отдал за игру полную стоимость. И хотя игра от BioWare не снискала успеха, по мнению многих фанатов, Anthem заслуживает достойного прощания, а не просто ухода в небытие.

На Reddit и официальном форуме EA появилось множество просьб выпустить "финальный патч", который позволил бы запускать игру в автономном или пиринговом режиме. Один из игроков отметил, что полное лишение доступа к Anthem после окончания поддержки - опасный прецедент. По его мнению, купленная игра должна оставаться играбельной даже без новых обновлений - как и классические игры на дисках или картриджах.

Разговор об Anthem вновь пробудил интерес к инициативе Stop Killing Games, которая недавно собрала необходимое количество подписей для обращения в Европейскую комиссию. Сама кампания пока не повлекла за собой никаких официальных изменений, но она подчеркивает растущее недовольство действиями издателей, без какой-либо альтернативы закрывающих цифровые игры для фанатов, которые в таких случаях остаются у "разбитого корыта".

В EA пока не отреагировали на просьбы фанатов. На данный момент неизвестно, получит ли Anthem «финальное обновление», что позволит игре выйти за рамки сетевого режима.