ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Anthem 22.02.2019
Экшен, Ролевая, Научная фантастика
6 641 оценка

EA закроет серверы Anthem в январе 2026 года

monk70 monk70

EA объявила, что закроет Anthem от BioWare 12 января 2026 г. Премиальная внутриигровая валюта перестанет продаваться сегодня, хотя существующие балансы по-прежнему можно будет использовать до закрытия игры. Игра будет удалена из магазина EA 15 августа 2025 г., но будет по-прежнему доступна для загрузки, если она уже есть в вашей библиотеке, до ее официального закрытия.

Anthem была выпущена в феврале 2019 года и получила прохладные отзывы, которые критиковали скучность, отсутствие полировки и разнообразия, а также несоответствующий сюжет. По состоянию на декабрь 2023 года было продано 5 миллионов копий игры, что не достигло цели EA в 6 миллионов копий за первые несколько месяцев. Хотя EA продолжала обновлять и улучшать Anthem, в феврале 2021 года компания прекратила активную разработку игры. В следующем месяце ее игровой директор покинул компанию.

В FAQ EA заявила, что в компании не произошло никаких увольнений в связи с закрытием Anthem. Это станет облегчением, учитывая, что EA претерпела ряд масштабных сокращений персонала за последние несколько лет, из-за которых персонал был в шоке.

27
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
WerGC

очень жаль что эти дебилы отказались от перезапуска

6
prorock

10 лет поддержки, говорили они

5
TerryTrix

Будет перезапуск говорили они

NKillaz

10 поддержки "серверов включёнными". Просто ЕА тогда не дали договорить.

selfreaver

в него поиграть можно чтоль?

2
Offn

Да. А почему нет?

2
Rey4rtRO

Можно, но не очень нужно.

6
TerryTrix Offn

Вопрос в том есть ли там оффлайн режим.

Raphtallia

Они что, ее все еще не закрыли? Я думала они ее давно слили, не похоже на ЕА. Ониж обычно через пару лет игры сливают.

1
Kamishini1993

Ну-с пора и пройти сюжетку хотяб

TheNikolay00

Путешествие длинной в 10 лет подошло к концу

TerryTrix

R.I.P Anthem.

Forsaken67rus TerryTrix

Ф

Аристов--Черный

Ема!... А они оказывается открыты были? Этот выкидыш явно прожил дольше прогнозов врачей:)

Закрывайте. Вопрос лишь остался: захера так долго это держали? Гордость или контракты не позволяли прикрыть эти обосранные штаны и не позориться?

Dj NordSound

😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ а я думал что она уже давно мертва

Но нет кто-то еще играет в унылую непонятную хрень от еа

Emperor77

Я думал игру закрыли давно

rei_nyasha

А 10 лет?

деньги украдены!