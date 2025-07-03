EA закроет серверы Anthem в январе 2026 года

EA объявила, что закроет Anthem от BioWare 12 января 2026 г. Премиальная внутриигровая валюта перестанет продаваться сегодня, хотя существующие балансы по-прежнему можно будет использовать до закрытия игры. Игра будет удалена из магазина EA 15 августа 2025 г., но будет по-прежнему доступна для загрузки, если она уже есть в вашей библиотеке, до ее официального закрытия.
Anthem была выпущена в феврале 2019 года и получила прохладные отзывы, которые критиковали скучность, отсутствие полировки и разнообразия, а также несоответствующий сюжет. По состоянию на декабрь 2023 года было продано 5 миллионов копий игры, что не достигло цели EA в 6 миллионов копий за первые несколько месяцев. Хотя EA продолжала обновлять и улучшать Anthem, в феврале 2021 года компания прекратила активную разработку игры. В следующем месяце ее игровой директор покинул компанию.
В FAQ EA заявила, что в компании не произошло никаких увольнений в связи с закрытием Anthem. Это станет облегчением, учитывая, что EA претерпела ряд масштабных сокращений персонала за последние несколько лет, из-за которых персонал был в шоке.
очень жаль что эти дебилы отказались от перезапуска
10 лет поддержки, говорили они
Будет перезапуск говорили они
10 поддержки "серверов включёнными". Просто ЕА тогда не дали договорить.
в него поиграть можно чтоль?
Да. А почему нет?
Можно, но не очень нужно.
Вопрос в том есть ли там оффлайн режим.
Они что, ее все еще не закрыли? Я думала они ее давно слили, не похоже на ЕА. Ониж обычно через пару лет игры сливают.
Ну-с пора и пройти сюжетку хотяб
Путешествие длинной в 10 лет подошло к концу
R.I.P Anthem.
Ф
Ема!... А они оказывается открыты были? Этот выкидыш явно прожил дольше прогнозов врачей:)
Закрывайте. Вопрос лишь остался: захера так долго это держали? Гордость или контракты не позволяли прикрыть эти обосранные штаны и не позориться?
😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ а я думал что она уже давно мертва
Но нет кто-то еще играет в унылую непонятную хрень от еа
Я думал игру закрыли давно
А 10 лет?
деньги украдены!