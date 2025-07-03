EA закроет серверы Anthem в январе 2026 года

EA объявила, что закроет Anthem от BioWare 12 января 2026 г. Премиальная внутриигровая валюта перестанет продаваться сегодня, хотя существующие балансы по-прежнему можно будет использовать до закрытия игры. Игра будет удалена из магазина EA 15 августа 2025 г., но будет по-прежнему доступна для загрузки, если она уже есть в вашей библиотеке, до ее официального закрытия.

Anthem была выпущена в феврале 2019 года и получила прохладные отзывы, которые критиковали скучность, отсутствие полировки и разнообразия, а также несоответствующий сюжет. По состоянию на декабрь 2023 года было продано 5 миллионов копий игры, что не достигло цели EA в 6 миллионов копий за первые несколько месяцев. Хотя EA продолжала обновлять и улучшать Anthem, в феврале 2021 года компания прекратила активную разработку игры. В следующем месяце ее игровой директор покинул компанию.

В FAQ EA заявила, что в компании не произошло никаких увольнений в связи с закрытием Anthem. Это станет облегчением, учитывая, что EA претерпела ряд масштабных сокращений персонала за последние несколько лет, из-за которых персонал был в шоке.