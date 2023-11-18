Состоялся релиз полной версии симулятора кузницы Anvil Saga

Экономический симулятор управления кузнечной лавкой, события которого разворачиваются во время Столетней войны. Вам необходимо попытаться превратить развалины кузницы в успешный бизнес, который сумеет привлечь богатых и знаменитых покупателей.

Стройте новые комнаты и оборудование, расширяйте свою кузню, чтобы выполнять всё более сложные заказы. Помимо этого, вам надо зарабатывать репутацию у конфликтующих фракций, получать покровительство и различные бонусы для вашего растущего бизнеса. Вам часто придётся решать, какие именно заказы исполнять и с кем лучше всего строить отношения.

Также не стоит забывать о своих рабочих, каждый из которых обладает своим характером, навыками и уровнем зарплаты. Стройте для них специальные сооружения, повышайте комфорт, украшайте комнаты и выдавайте им специальные инструменты для эффективной работы.