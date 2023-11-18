Состоялся релиз полной версии симулятора кузницы Anvil Saga

Симулятор кузницы Anvil Saga уже доступен в Steam. Превратите свою шаткую кузницу в процветающее кузнечное предприятие, найдите настоящую любовь, одолейте соперников в кузнечных дуэлях, сразитесь с чумой, определите исход истории и познакомьтесь с необычными покупателями, которые обязательно вам кого-то напомнят...
Игра выходит из раннего доступа с множеством новых механик, улучшениями игрового процесса и сюжетной кульминацией, включающей более двадцати различных вариантов финала. Первое полное прохождение займет у вас примерно 10 часов, и не забывайте про режим песочницы, чтобы играть так, как вам хочется.
Это симулятор багов. К релизу вообще ничего не исправли.
кузница трышака
Чел, трЭш, а не трыш. Ты так любишь это слово, но не знаешь, как его правильно писать.