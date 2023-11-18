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Anvil Saga 21.06.2022
6.5 32 оценки

Состоялся релиз полной версии симулятора кузницы Anvil Saga

monk70
Новости

Симулятор кузницы Anvil Saga уже доступен в Steam. Превратите свою шаткую кузницу в процветающее кузнечное предприятие, найдите настоящую любовь, одолейте соперников в кузнечных дуэлях, сразитесь с чумой, определите исход истории и познакомьтесь с необычными покупателями, которые обязательно вам кого-то напомнят...

Игра выходит из раннего доступа с множеством новых механик, улучшениями игрового процесса и сюжетной кульминацией, включающей более двадцати различных вариантов финала. Первое полное прохождение займет у вас примерно 10 часов, и не забывайте про режим песочницы, чтобы играть так, как вам хочется.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
CAN I HABE PIZZA PLS

Это симулятор багов. К релизу вообще ничего не исправли.

0
Wolfenstein

кузница трышака

-2
CAN I HABE PIZZA PLS

Чел, трЭш, а не трыш. Ты так любишь это слово, но не знаешь, как его правильно писать.

0