Версии APB Reloaded для PS4 и Xbox One скоро будут закрыты

Этот многопользовательский экшен погружает вас в атмосферу вымышленного криминального мегаполиса Сан-Паро, который давно погряз в хаосе и беспределе местных банд. Измученные постоянными разборками, грабежами и убийствами, жители города сформировали собственные отряды самообороны и объявили войну организованной преступности.

Вам предстоит сделать нелёгкий моральный выбор — встать на сторону закона в рядах гражданского ополчения или пополнить армию криминальных авторитетов, захватывающих власть в Сан-Паро. За активное участие в ожесточённых уличных боях с вражескими группировками не только повышается ваш авторитет в избранной фракции, но и открывается доступ к новым видам оружия, транспорта и элементам экипировки. Это позволяет не только разнообразить тактику боевых действий, но и подчеркнуть индивидуальный брутальный стиль вашего персонажа.

Огромная игровая локация Сан-Паро со множеством районов представляет собой настоящие городские джунгли, где постоянно вспыхивают ожесточённые перестрелки между конкурирующими группировками. Чтобы вовремя прибыть в самые горячие точки, в вашем распоряжении широчайший выбор средств передвижения — от внедорожников и байков до спорткаров и грузовиков. Арсенал оружия насчитывает 30 разновидностей — от пистолетов и дробовиков до снайперских винтовок и гранатомётов, каждое из которых можно модернизировать для повышения огневой мощи и улучшения боевых характеристик.

Итак, что вы выберете — почётную, но опасную миссию по наведению порядка или криминальную карьеру со всеми привилегиями влиятельного авторитета?