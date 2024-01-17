Версии APB Reloaded для PS4 и Xbox One скоро будут закрыты

Little Orbit и PLAION объявили о закрытии APB Reloaded на PS4 и Xbox One. Версия для ПК останется онлайн. Следует отметить, что версия для Xbox уже некоторое время находится в автономном режиме из-за некоторых технических проблем, и сейчас, как выяснилось, возвращать серверы не планируется. С 1 февраля варианты монетизации будут отключены для версии для PS4, а окончательное закрытие произойдет 2 августа.
В заявлении Little Orbit говорится:
«После тщательного рассмотрения и оценки различных факторов Little Orbit и PLAION решили закрыть APB Reloaded на консольных платформах. Это решение далось нелегко, и мы понимаем, что это может быть новостью, разочаровывающей для наших консольных игроков, которые терпеливо ждали обновлений и исправлений игры.
Решение закрыть APB Reloaded на консолях было вызвано сочетанием технических проблем, ограничений ресурсов и развивающейся игровой среды. Мы хотим, чтобы наши игроки получали наилучшие игровые впечатления, и, к сожалению, поддержка игры на консольных платформах становится все более сложной задачей.
Мы хотим выразить нашу искреннюю благодарность консольному сообществу APB Reloaded за креативность, преданность делу и поддержку, которую вы проявили на протяжении многих лет. Мы здесь, чтобы поддержать вас в этом переходе, и наша команда поддержки клиентов готова ответить на любые вопросы или сомнения. Благодарим вас за то, что вы являетесь частью сообщества APB Reloaded. Мы ценим ваше понимание и постоянную поддержку в ходе этих изменений».
APB Reloaded доступна на PlayStation 4 с 2017 года. На Xbox One она появилась годом ранее.
Оно живое
Я думал ее в 2010 ещё закрыли после релиза. Вообще если бы они 14 лет назад все грамотно сделали, то у ГТА онлайн был бы серьезный конкурент
Помню авторы обещали крупный патч в 2023. Видимо не судьба.
Я уже и забыл что такая игра была.
Онлайн 300 человек в Стиме.
Сколько раз это гуано мамонта уже умирает, затем воскресает чтобы умереть ещё сильнее
Ну у игры был потенциал ее бы выпустить улучшенной. Помню играл вроде была не плохая, ну освежить точно надо :D
Неудивительно. Игра до сих пор сырая, без нормально играбельного контента
Оно ещё живой пипец, ну раз уж закрывают консольные сервера, зачем держать ПК, где играют полторы калеки.