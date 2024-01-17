на главную
об игре
APB: Reloaded 23.05.2011
Экшен, Мультиплеер
8.3 547 оценок

Версии APB Reloaded для PS4 и Xbox One скоро будут закрыты

monk70
Новости

Little Orbit и PLAION объявили о закрытии APB Reloaded на PS4 и Xbox One. Версия для ПК останется онлайн. Следует отметить, что версия для Xbox уже некоторое время находится в автономном режиме из-за некоторых технических проблем, и сейчас, как выяснилось, возвращать серверы не планируется. С 1 февраля варианты монетизации будут отключены для версии для PS4, а окончательное закрытие произойдет 2 августа.

В заявлении Little Orbit говорится:

«После тщательного рассмотрения и оценки различных факторов Little Orbit и PLAION решили закрыть APB Reloaded на консольных платформах. Это решение далось нелегко, и мы понимаем, что это может быть новостью, разочаровывающей для наших консольных игроков, которые терпеливо ждали обновлений и исправлений игры.

Решение закрыть APB Reloaded на консолях было вызвано сочетанием технических проблем, ограничений ресурсов и развивающейся игровой среды. Мы хотим, чтобы наши игроки получали наилучшие игровые впечатления, и, к сожалению, поддержка игры на консольных платформах становится все более сложной задачей.

Мы хотим выразить нашу искреннюю благодарность консольному сообществу APB Reloaded за креативность, преданность делу и поддержку, которую вы проявили на протяжении многих лет. Мы здесь, чтобы поддержать вас в этом переходе, и наша команда поддержки клиентов готова ответить на любые вопросы или сомнения. Благодарим вас за то, что вы являетесь частью сообщества APB Reloaded. Мы ценим ваше понимание и постоянную поддержку в ходе этих изменений».

APB Reloaded доступна на PlayStation 4 с 2017 года. На Xbox One она появилась годом ранее.

4
8
APB: Reloaded
23.05.2011
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Оно живое

3
agula98

Я думал ее в 2010 ещё закрыли после релиза. Вообще если бы они 14 лет назад все грамотно сделали, то у ГТА онлайн был бы серьезный конкурент

2
bysaturn

Помню авторы обещали крупный патч в 2023. Видимо не судьба.

0
РикоЧико

Я уже и забыл что такая игра была.

Онлайн 300 человек в Стиме.

0
ДЕНИСКА_омск

Сколько раз это гуано мамонта уже умирает, затем воскресает чтобы умереть ещё сильнее

0
Юрец Одесса

Ну у игры был потенциал ее бы выпустить улучшенной. Помню играл вроде была не плохая, ну освежить точно надо :D

0
Deniss Petrenko

Неудивительно. Игра до сих пор сырая, без нормально играбельного контента

-1
KIBERMAX

Оно ещё живой пипец, ну раз уж закрывают консольные сервера, зачем держать ПК, где играют полторы калеки.

-1