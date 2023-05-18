Анонсировано коллекционное событие "Уровень угрозы" для Apex Legends ©

Битва на Внешних землях горит ярче, чем когда-либо, поскольку Apex Legends вновь поднимает планку адреналина для своих игроков. С 23 мая по 6 июня 2023 года бойцы смогут окунуться в самое сердце события «Уровень угрозы», где граница между жизнью и смертью размыта.

Компания Respawn Entertainment приготовила нечто особенное для своих фанатов. В ходе этого события Apex Legends представляет временный режим под названием «Контроль», который был выбран самим сообществом. Но не только «Контроль» заставит сердца геймеров биться чаще - также доступны другие режимы, включая «Командный бой насмерть», «КБН - Без щитов» и «Оружейную гонку», которые будут появляться в «Сборнике» в течение всего события «Уровень угрозы».

Кроме того, на время события «Уровень угрозы» будет обновлен внутриигровой магазин, а также подготовлены бесплатные награды для всех участников. Игроки смогут заработать до 1600 очков, преодолевая испытания, которые обновляются ежедневно, за что вследствие будут получать уникальные награды - они представлены на скриншоте в конце новости.