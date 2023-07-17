Авторы Apex Legends представили первый эпизод короткометражного мультфильма

Respawn Entertainment представила первую серию короткометражного мультфильма по вселенной Apex Legends. Картина получила название «Код убийства».

В первом эпизоде «Кода убийства» Лайфлайн, Мэгги и Лоба расследуют темные секреты Дуардо Сильвы. Для этого персонажи проникают в заброшенный комплекс, где их ожидают противники.

За два часа премьера первого эпизода «Кода убийства» набрала более 150 тыс. просмотров. Вторая серия выйдет 31 июля 2023 года.