Apex Legends 04.02.2019
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Авторы Apex Legends представили первый эпизод короткометражного мультфильма

Simple Jack
Новости

Respawn Entertainment представила первую серию короткометражного мультфильма по вселенной Apex Legends. Картина получила название «Код убийства».

В первом эпизоде «Кода убийства» Лайфлайн, Мэгги и Лоба расследуют темные секреты Дуардо Сильвы. Для этого персонажи проникают в заброшенный комплекс, где их ожидают противники.

За два часа премьера первого эпизода «Кода убийства» набрала более 150 тыс. просмотров. Вторая серия выйдет 31 июля 2023 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Spillik

Такое что-то. Кринжа навалили, челы без оружия пошли непонятно куда. В общем, клише дурацких навалили.

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