Патч 4.5 для Star Citizen стал доступен на LIVE-серверах

Патч с инженеркой вышел на LIVE сервера. Теперь сражаться на многоместных кораблях станет сложнее, ведь теперь компоненты выходят из строя во время боя и если их вовремя не починить, то корабль станет беззащитен, а при поломке охладителей, на корабле начинаются пожары (если в салоне есть воздух).

Теперь бой это не только мастерство маневрирования, но и быстрая и умелая работа команды инженеров в починке повреждённого оборудования (более актуально для больших кораблей и сражениях на них)

Не все корабли поддерживают инженерию на 100%, некоторые корабли устарели и не имеют "физических" компонентов, поэтому ремонт возможен только через терминал инженера.

Помимо инженерки, с патчем в игру добавлена "корабельная броня", которая теперь защищает корпус от повреждений, в зависимости от типа урона.

Так что все у кого есть доступ к игре, и не боится "пригорания" от пожаров и поломок, самое время расчехлить свои давно купленные многоместные корабли или найти компанию, для полётов большой толпой на крупных кораблях вроде Идриса или Поляриса.