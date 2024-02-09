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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.4 534 оценки

Игроки Apex Legends смогут получить бесплатный скин на Рэйф "Ренегат на подиуме"

Solstice
Новости

В честь празднования 5-й годовщиты Apex Legends команда разработчиков обеспечит игроков бесплатными подарками.

Если в течение сезона пользователь подарит друзьям 6 бесплатных наборов легенд, прокачакт уровень БП и завершит серию челленджей для определённых легенд, он получит реактивный реколор для Флетлайна, легендарный облик для Рейф, баннер, стикер и ряд прочих косметических предметов.

13-27 февраля

  • Облик "Внутренний поток" для Сиара + стикер

27 февраля - 12 марта

  • Облик "Бомбезный прикид" для Фьюза + стикер

12-28 марта

  • Облик "Рождена, чтобы красить" для Рампарт + стикер

28 марта - 8 апреля

  • Облик "Королева панков" для Безумной Мэгги + стикер

8 - 23 апреля

  • Скин "Чёрный алмаз" для Лобы + стикер

23 апреля - 7 мая

  • Облик "Комета" для Валькирии + стикер

Врывайтесь в бой Apex Legends сезона «Прорыв» с 13 февраля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Raees786

Автор не правильно название новости дал бесплатно можно получить не только скин на Рейф а реактивный реколор флетлайна с БП4 сезона

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DrZoiberg

Остальные скины вы обязаны купить по $99 без права не покупать

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