Игроки Apex Legends смогут получить бесплатный скин на Рэйф "Ренегат на подиуме"

В честь празднования 5-й годовщиты Apex Legends команда разработчиков обеспечит игроков бесплатными подарками.
Если в течение сезона пользователь подарит друзьям 6 бесплатных наборов легенд, прокачакт уровень БП и завершит серию челленджей для определённых легенд, он получит реактивный реколор для Флетлайна, легендарный облик для Рейф, баннер, стикер и ряд прочих косметических предметов.
13-27 февраля
- Облик "Внутренний поток" для Сиара + стикер
27 февраля - 12 марта
- Облик "Бомбезный прикид" для Фьюза + стикер
12-28 марта
- Облик "Рождена, чтобы красить" для Рампарт + стикер
28 марта - 8 апреля
- Облик "Королева панков" для Безумной Мэгги + стикер
8 - 23 апреля
- Скин "Чёрный алмаз" для Лобы + стикер
23 апреля - 7 мая
- Облик "Комета" для Валькирии + стикер
Врывайтесь в бой Apex Legends сезона «Прорыв» с 13 февраля.
Автор не правильно название новости дал бесплатно можно получить не только скин на Рейф а реактивный реколор флетлайна с БП4 сезона
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