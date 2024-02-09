Отпразднуйте 5 лет Apex Legends c коллекционным событием "Годовщина"

Что ж, легенды, пора праздновать! В честь нашей 5-й годовщины нам предстоит много интересных событий. Мы готовы помочь вам с празднеством и приготовили новый динамичный временный режим, созданные сообществом разблокируемые награды, бонусы к опыту, осколки реликвий, легендарные облики для отряда и многое другое!

Временный режим "Прямое попадание"

Новый временный режим Apex Legends как раз подоспел к празднику. Мы рады представить вам «Прямое попадание». Всё тот же драйв и эмоции, как и при игре втроём, но гораздо динамичнее. Знакомая вам классическая королевская битва, но теперь вся любовь умещается в более короткие сессии!

Некоторые изменения, которые ждут вас в «Прямом попадании»:

Выпускающих больше не будет. Игроки будут появляться над случайным местом высадки. Каждая точка будет вмещать две команды (с возможностью выбора: немедленно приступить к схватке или же произвести ротацию и сыграть уже в эндшпиле).

В начале матча кольцо сконцентрирует игру на меньшей части карты.

Оружие будет появляться в комплекте с деталями различной редкости, упрощая процесс сбора добычи.

Больше высадок, больше боёв и больше финальных колец за меньшее время.

Игроки могут сосредоточиться на движении и стрельбе и получить больше «королевской битвы» за меньшее время.

Лобби уменьшено до 30 игроков с короткими раундами.

Возврат в очередь со своей командой прямо с экрана смерти.

Созданная сообществом система наград

Уже третий год подряд у нас есть ещё один созданный сообществом инструмент отслеживания наград авторства удивительных художников нашего сообщества, которые объединились с некоторыми из ваших любимых создателей. Благодаря им вы сможете открыть некоторые из самых удивительных предметов внешнего вида во время нашего торжества. Проходите испытания и зарабатывайте предметы, такие как облик Баллистика, экран загрузки, раскраски оружия, наборы события и другие интересные предметы внешнего вида.

Мы хотели бы выразить нашу огромную благодарность и восхищение удивительным художникам и создателям, которые помогли сделать этот инструмент отслеживания!

Легендарные наборы предметов внешнего вида для отряда

В честь праздника мы вдохновились некоторыми обожаемыми фанатами обликами, которые обычно используются для лидеров отрядов, и решили придать другим легендам новый легендарный вид. В их числе «Лунная элегантность» Каталист, «Ретро-бот» Патфайндера, «Железный дровосек» Миража и другие.

Как и в прошлом году, по завершении коллекции годовщины вы автоматически получите 150 осколков реликвий и сможете открыть приглянувшуюся вам реликвию или престижный облик!

Магазин события

Также у нас есть новый магазин события, где на время события будет множество особых предложений! Вы увидите такие комплекты, как «Впереди моды», «Бездушный часовой» и «Малозаметность». Ниже вы можете увидеть некоторые из предложений, которые появятся в магазине. Помимо нового магазина события, вас также ждёт распродажа обликов для отряда предыдущей годовщины, а также распродажа в честь Дня святого Валентина!

Мы с нетерпением ждём возможности отпраздновать нашу годовщину с вами, легенды! Чтобы продолжить праздник, загляните в наш блог о наградах «Прорыва».

Играйте в Apex LEGENDS™* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app и Steam.