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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.4 564 оценки

Разработчики Apex Legends тизерят скорый запуск 21 сезона

Solstice
Новости

Команда разработчиков Apex Legends намекает на скорое появление новой легенды. Внутри игры стали появлятся события предшествующие запуску 21 сезона, а также тизеры, связанные с появляением новой легенды по имени Альтер.

На данный момент известно, что Альтер хакерша родом из Китая, которая как и Рейф, имеет доступ к фазовым технологиям. Согласно имеющейся информации, она могла попасть в пустоту несанкционированным путём, что повлияло на её рассудок. Способности новой легенды вы можете прочитать здесь.

Тизеры Альтер

На стрельбище можно найти Странную Несси. Её описание гласит:

"Это Несси? Странная Несси. Не похоже, что она из этого мира."

Если отправить Странную Несси в путешествие через портал Рейф, вместо неё с другой стороны фазового туннеля выйдет фишка для игры в маджонг. Маджонг – популярная китайская азартная игра с использованием костей разных мастей для четырёх игроков.

Новая легенда появляется в главном меню игры, где издевается над Марвином.

Альтер взломала медиа игры: на официальном сайте были изменены портреты к легендам.

"Только и болтаешь" – комментарий на страничке Миража. "Вайб школьной химички" – комментарий на страничке Каустика. "Тебя многовато" – комментарий на страничке Гибралтара. "Я пришла за тобой, дорогуша" – комментарий на страничке Хорайзон.

Тизыры 21 сезона

Появление карты Олимп через портал из альтернативной вселенной (его не уберут из игры):

Позднее карту взрывают (анимация проигрывается только при заходе на карту "Расколотая Ууна"). Причиной взрыва является воздушная система защиты Луны. Куски взорванного Олимпа скоро упадут на Луну.

Напоминаем вам, что 21-й сезон Apex Legends начнется 7 мая 2024 года.

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