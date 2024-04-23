Разработчики Apex Legends тизерят скорый запуск 21 сезона

Команда разработчиков Apex Legends намекает на скорое появление новой легенды. Внутри игры стали появлятся события предшествующие запуску 21 сезона, а также тизеры, связанные с появляением новой легенды по имени Альтер.
На данный момент известно, что Альтер хакерша родом из Китая, которая как и Рейф, имеет доступ к фазовым технологиям. Согласно имеющейся информации, она могла попасть в пустоту несанкционированным путём, что повлияло на её рассудок. Способности новой легенды вы можете прочитать здесь.
Тизеры Альтер
На стрельбище можно найти Странную Несси. Её описание гласит:
"Это Несси? Странная Несси. Не похоже, что она из этого мира."
Если отправить Странную Несси в путешествие через портал Рейф, вместо неё с другой стороны фазового туннеля выйдет фишка для игры в маджонг. Маджонг – популярная китайская азартная игра с использованием костей разных мастей для четырёх игроков.
Новая легенда появляется в главном меню игры, где издевается над Марвином.
Альтер взломала медиа игры: на официальном сайте были изменены портреты к легендам.
"Только и болтаешь" – комментарий на страничке Миража. "Вайб школьной химички" – комментарий на страничке Каустика. "Тебя многовато" – комментарий на страничке Гибралтара. "Я пришла за тобой, дорогуша" – комментарий на страничке Хорайзон.
Тизыры 21 сезона
Появление карты Олимп через портал из альтернативной вселенной (его не уберут из игры):
Позднее карту взрывают (анимация проигрывается только при заходе на карту "Расколотая Ууна"). Причиной взрыва является воздушная система защиты Луны. Куски взорванного Олимпа скоро упадут на Луну.
Напоминаем вам, что 21-й сезон Apex Legends начнется 7 мая 2024 года.