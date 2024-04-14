По слухам, новым героем Apex Legends станет персонаж по имени Альтер

Благодаря датамайнерам, и последним обновлениям Apex Legends, стало известно, что новым героем игры станет персонаж по имени "Альтер".
Разработчики из Respawn Entertainment пока не обьвили нового персонажа официально, но, похоже все ведет к тому, что персонаж станет основной новинкой для игроков в предстоящем 21-м сезоне. Датамайнеры показати не только внешность нового героя, но и предварительный список её способностей:
- Пассивная способность: Дар пустоты
Альтер может удалённо заглянуть в ящик смерти, чтобы подобрать один предмет (любой, кроме брони)
- Тактическая способность: Пустотный лаз
Альтер создаёт портал, позволяющий пройти определённые поверхности насквозь
- Ультимативная способность: Узы пустоты
Альтер создаёт точку сбора, в которую ваши союзники смогут вернуться во время действия способности
Напоминаем вам, что 21-й сезон Apex Legends начнется 7 мая 2024 года.
Альтушка для скуфа
Трансушка для скуфа
7 мая в игру добавят новые баги
чото какой-то полуп"дор
ты тоже не красавец у гомофоб
ты балуешься в туза и по этому поводу оскорбился?
>тр@хать