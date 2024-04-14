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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 560 оценок

По слухам, новым героем Apex Legends станет персонаж по имени Альтер

Solstice
Новости

Благодаря датамайнерам, и последним обновлениям Apex Legends, стало известно, что новым героем игры станет персонаж по имени "Альтер".

Разработчики из Respawn Entertainment пока не обьвили нового персонажа официально, но, похоже все ведет к тому, что персонаж станет основной новинкой для игроков в предстоящем 21-м сезоне. Датамайнеры показати не только внешность нового героя, но и предварительный список её способностей:

  • Пассивная способность: Дар пустоты
    Альтер может удалённо заглянуть в ящик смерти, чтобы подобрать один предмет (любой, кроме брони)
  • Тактическая способность: Пустотный лаз
    Альтер создаёт портал, позволяющий пройти определённые поверхности насквозь
  • Ультимативная способность: Узы пустоты
    Альтер создаёт точку сбора, в которую ваши союзники смогут вернуться во время действия способности

Напоминаем вам, что 21-й сезон Apex Legends начнется 7 мая 2024 года.

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