Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Боевая сила"

Готовы к перестрелке, легенды? С 15 по 29 апреля 2025 года готовьтесь противостоять мощному натиску на событии «Боевая сила» Apex Legends. А под «мощным натиском» мы имеем в виду нереальный временный режим «Экстремальная ЭПУ» с видом от третьего лица, в котором каждый игрок начинает игру, имея в распоряжении лишь гранатомёт ЭПУ-1 и силовой меч. Выполняйте испытания от автора контента Kaminari Qpi, чтобы получить наборы Apex и легендарную раскраску для оружия. Проходите событие «Боевая сила», чтобы получить главный приз — облик Миража «Apex Адонис». Он же сам дал название этому престижному облику, верно?

Избранные создатели контента

Наш последний из избранных создателей контента — Kaminari Qpi. Принимайте участие в её испытаниях с 15 по 29 апреля и получите шанс открыть легендарную раскраску для «Мастиффа» «Могильная палка». На первой неделе время пребывания сообщества во Внешних землях будет определять,† сколько именно наборов Apex можно будет получить на следующей неделе. Помните, что участие в первой неделе не означает автоматическое получение награды. И конечно, не забудьте забрать рамку баннера из Twitch Drops за просмотр любимых стримеров на Twitch и тематический набор отслеживания free04 в магазине — его можно подарить друзьям!

Чтобы получить свои награды, не забудьте связать свою учётную запись EA с учётной записью Twitch. А как только все ваши учётные записи будут связаны, не пропустите кампанию «Поддержи стримера», которая пройдёт с 22 апреля по 6 мая 2025 года. Следите за стримерами, участвующими в акции, и поддержите их, чтобы получить облик Рампарт «Крутая энергия» и талисман для оружия «Приодетая».

Временнный режим: экстремальная ЭПУ

Для этого временного режима лучшего названия и не придумать: он действительно экстремальный. Вооружившись только силовым мечом и ЭПУ-1, вы сосредоточите мощь в своих руках (и в руках ваших врагов) в этом уникальном режиме от третьего лица. Здесь не будет другого оружия, снарядов и предметов выживания, но для такой легенды, как вы, это не проблема, верно? Да будет бум!

Предметы события "Боевая Сила"

Откройте мощные временные предметы внешнего вида, среди которых легендарные облики для Безумной Мэгги, Гибралтара и не только!

Каждый из 24 предметов доступен в обмен на монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах Apex события «Боевая сила», пока оно длится.

Если вы откроете все предметы «Боевой силы» до окончания события, вы автоматически получите дерзкий престижный облик Миража «Apex Адонис».

События

В день можно заработать до 1400 очков, а испытания обновляются ежедневно. Каждое из этих испытаний также совместимо с боевым пропуском, так что вы сможете провести время во Внешних землях с максимальной пользой.

Описание обновления

Режимы

Временный режим: «Экстремальная ЭПУ» (с 15 по 29 апреля 2025 г.)

В сотрудничестве с автором контента: Kaminari Qpi

Выходите на арену с экстремальным снаряжением: ЭПУ-1 и силовым мечом, фиолетовой бронёй и всеми улучшениями легенд

«Прямое попадание» от 3-го лица — в стиле «Возрождения» с меньшим количеством отрядов и более быстрым кольцом

Матчи на 18 игроков, 6 команд по 3 игрока в каждой

Без добычи и контейнеров с добычей, без инвентаря, EVO-сборщиков или репликаторов

Быстрее возрождайтесь и воскрешайте, а затем оживайте вновь с экстремальным снаряжением

При смерти выпадает ядро брони

Автоматическое восстановление здоровья

Временный режим: «Прямое попадание — Возрождение (вчетвером)» (29 апреля — 5 мая 2025 г.)

Возвращение «Прямого попадания: возрождение»! На этот раз в отряде будет по четыре игрока, так что возьмите с собой ещё одного друга и устройте ещё больше хаоса!

Матчи на 32 игрока, 8 команд по 4 игрока в каждой.

Правила «Прямого попадания»: сражения в небольших и быстрых кольцах с упрощённой добычей. Приземляйтесь в заранее определённых стартовых зонах рядом с другим отрядом.

Возрождения:

Стандартные правила возрождения



Если союзник жив, вы сможете возродиться, как только таймер возрождения достигнет нуля.



Реанимации деактивируются, как только ваша команда добирается до последнего кольца.

Арсеналы и экипируемое оружие:

На стойках появляется оружие со всеми улучшениями белого уровня.



Арсеналы улучшают оружие на 1 категорию вплоть до фиолетового уровня. Золотое улучшение доступно после обновления контейнера с добычей.



Если на оружии более низкой категории установлен прицел более высокой категории, то будет сохранён выбранный пользовательский прицел.



Если прицел не выбран, улучшение даст прицел следующей категории.

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