Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Дикая сталь"

Легенды, встречайте противостояние кибернетики и дикой природы на событии Apex Legends «Дикая сталь». «Джокер» становится взрывоопасным. Добывайте новую мифическую версию «Флэтлайн» из припасов Рампарт и опробуйте её разрушительные умения: поверженные враги превращаются в бомбы замедленного действия, а каждая 5-я выпущенная пуля наносит двойной урон и создаёт взрыв, наносящий урон по площади.

Гранатомёты ЭПУ-1 в мифических контейнерах и повышенные шансы появления «Боцека» разжигают бойню. Создайте новых «Джокеров», чтобы получить преимущество над вражескими отрядами — с такими способностями, как пометка врагов взрывным уроном или мгновенная перезарядка при нокауте. Безумная Мэгги и Сиар взрывают арену с новыми обновлениями легенд.

Джокер: Дикая сталь

Готовы станцевать? Встречайте новейшее и величайшее изобретение Рампарт! На этот раз она в паре со стариной Фьюзичем обратила свой взор на «Флэтлайн»! Пули этого оружия время от времени получают дополнительную огневую мощь: с некоторой вероятностью они подрывают поражённые цели и превращают в бомбы врагов, отправленных в нокаут. Чтобы обезвредить бомбу, поднимите союзника на ноги до того, как она взорвётся.

С 16 по 30 сентября в добыче режима «Джокер» будет доступно ещё больше взрывного снаряжения, среди которого может оказаться ЭПУ. Отправьтесь к местному репликатору, чтобы увеличить свою силу с помощью одного из восьми новых джокеров:

«Мастер своего дела»: мгновенно перезаряжает оружие при нокауте

«Беспредел»: враги взрываются при нокауте

«Дополнительное спецоружие»: игрок получает возможность носить +1 спецоружие

«Хороший доктор»: реанимированные вами игроки получают доп. щиты

«Взрывная помощь»: помечает врагов, получивших урон от ваших взрывов

«Вам посылка»: отдача от осколочной гранаты увеличена

«Щит готов»: даёт щит эпического уровня

«Скрытая перезарядка»: убранное оружие автоматически перезаряжается через несколько секунд

Предметы события

Снарядитесь для следующей стычки с помощью наборов события «Дикая сталь», которые могут содержать предметы, включая новые легендарные облики для Лайфлайн, Патфайндера, Вантедж и других, а также легендарные раскраски для оружия, включая «Мастифф», «Боцек» и «Возмездие». Вы также можете получить новый мифический «Флэтлайн», вдохновленный Фьюзом, мастером управляемого подрыва.

Каждый набор события содержит один предмет события и два обычных. Предметы события в этих наборах не повторяются.

В Магазине наград

Зарабатывайте репутацию, выполняя ежедневные испытания события, а затем загляните в магазин наград «Дикая сталь», чтобы получить награды и отметить свои достижения четырьмя эмблемами события. В середине сезона предложения в магазине обновятся.

Стабильность игры

Steam Datagram Relay (SDR) интегрирован в наши серверы на GameLift для дополнительной защиты от DoS-атак. Мы включили SDR в 100% матчей категорий «Алмаз» и «Мастер» и рады сообщить, что с тех пор количество предполагаемых DoS-атак сократилось на ~90%.

Мы продолжим внедрять эту технологию в другие типы матчей, но сначала пристально исследуем статистику, чтобы убедиться, что игроки получают преимущества без негативного влияния на сетевые процессы, например, в виде потерь пакетов данных и задержек. Эти неполадки зависят от региона, поэтому мы продолжаем проводить тестирование работы SDR, чтобы изучить все возникающие проблемы. Проведённые тесты показали высокую степень надёжности работы в регионах «Азия» и «Австралия». В этих регионах мы уже расширили использование SDR на нерейтинговые игры и рейтинговые игры категорий ниже «Мастер». В дальнейшем мы собираемся поступить так же и в других регионах.

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК через EA app, Epic и Steam.