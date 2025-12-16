Разработчики Peak жёстко ответили на обвинения в использовании ИИ

Авторы кооперативного хита Peak публично опровергли слухи о применении генеративного ИИ при разработке игры. Поводом стала волна постов в соцсетях, где проект попытались записать в «первую полностью ИИ-сделанную игру».

Соиздатель Aggro Crab отреагировал резко и с юмором, заявив, что Peak — «Да, это “слоп”, но созданный людьми: ручная работа, локальное производство», и никакие алгоритмы к его созданию не привлекались. Разработчики подчеркнули, что игра целиком создана живой командой и является частью так называемого движения «friendslop» — намеренно абсурдных, но искренних мультиплеерных проектов для друзей.

На фоне растущей подозрительности к ИИ в индустрии Peak стал ещё одним примером того, как студиям приходится защищать ручную работу. Авторы дали понять: как бы ни выглядела игра со стороны, за ней стоят реальные люди, а не нейросети.