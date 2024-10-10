Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Технотеррор"

Пришло время ужастиков, легенды! Режим «Сладости и гадости втроём» Apex Legends принесёт вам уже знакомые угощения: наборы «Имитации», дающие мощь других легенд, Рев-снаряды, позволяющие охотиться на врагов с чудовищной точностью, а также конфеты, жуя которые можно получить щиты, EVO-очки и заряд спецумения. Пройдите новую систему наград, чтобы открыть эпический облик Миража и раскраску «Преданности». На улицы Квартала Э опустились сумерки, и пришло время терроризировать врагов, но у нас ещё есть одно угощение в рукаве. Соберите все 24 убойных предмета события до его конца и вызовите престижный облик Патфайндера «Меха Apex». Не пропустите ужасающе крутое событие! Пора до смерти напугать своих соперников!

Сладости и гадости втроем

Классика, от которой волосы встают дыбом, возвращается с «возрождающим» поворотом! Стучаться в двери, чтобы забирать конфеты? Нет уж, лучше стучите по черепушкам отправленных в нокаут врагов, выламывайте двери и обирайте все контейнеры с добычей: сладости, которые вы там найдёте и съедите, принесут вам ещё больше радости — EVO-очки, заряд спецумения и восстановление 25 ед. прочности щита со временем. Сладости любят не только дети. Активируйте набор «Имитации», чтобы получить дополнительное умение другой легенды до конца матча, или уничтожьте врага обновлёнными Рев-снарядами, которые выглядят ещё смертоноснее, чем прежде. С добавлением механики возрождения битва будет продолжаться до самого-самого конца. Вернитесь в бой и покажите им, кто сеет настоящий ужас.

Ночной квартал

Квартал Э, некогда процветающий городской остров в сердце Суотамо на Гее, теперь поражён ужасной кибернетической инфекцией. После бессчётных отключений электричества, бунтов и химической атаки на «Хамберт Лабс» остров ныне выглядит не как простой город, а порочный наэлектризованный лабиринт ужаса, возрождённый зловещей силой.

Сражайтесь, пробиваясь через разлагающееся сердце Энергетического банка, чьё высотное здание захвачено кибернетическими чудовищами. Участвуйте в жестоких боях на стадионе, чья некогда оживлённая арена превратилась в заражённую обитель раздоров, а улицы и переулки кишат цифровыми ужасами. Новые опасности подстерегают за каждым углом, и каждая встреча с ними будет проверкой вашей решимости. Исследуйте, выживайте и раскрывайте тайны порочного города, где стёрта грань между легендой и реальностью.

Предметы коллекционного события

Откройте 24 убойных временных предмета внешнего вида, включая легендарные облики для Альтер, Ваттсон и других!

Все 24 предмета можно будет получить напрямую за монеты Apex и ценные металлы или испытать удачу в наборах Apex† события «Технотеррор», пока оно длится.

Успейте прибрать все их к рукам до окончания «Технотеррора», и вы автоматически получите престижный облик Патфайндера «Меха Apex» с казнью «Ударная волна Пата» и следом от полёта «Блок-тусовка».

Система наград

Вкладка магазина

Помимо упомянутых выше временных предложений, вас порадует своим появлением в магазине распродажа «Бейся или бойся»! С 1 октября по 5 ноября на вернувшиеся жутковатые облики будут действовать ограниченные по времени скидки. Тут уж нкаких уловок — вас ждут два новых легендарных облика: «Путь жнеца» для Патфайндера и «Львиное сердце» для Кондуит.

Описание обновления

Сладости и гадости втроем

С 15 октября по 4 ноября 2024 г.

Только в ночном Квартале Э

Кибер Рев-снаряды

Наборы «Имитации»

Расходуемая конфета: даёт EVO-очки, заряд спецумения и восстановление 25 ед. прочности щита со временем

Пугалки у контейнеров с добычей

Механика возрождения

СБОРНИК

Хэллоуинский геймплей

Кибер Рев-снаряды добавлены во все снаряжения

Игроки автоматически подбирают конфеты, которые роняют враги при убийстве, получая в награду заряд спецумения и восстановление 25 ед. прочности щита со временем

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