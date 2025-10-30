ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Apex Legends 04.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 641 оценка

Трейлер в честь скорого запуска сезона "На взводе" Apex Legends

Solstice Solstice

Разработчики Apex Legends опубликовали трейлер 27 сезона "На взводе", в котором продемонстрировали его основные новинки. Запуск сезона состоится 4 ноября в 21:00 по MCK.

  • Покорите новые высоты на обновленном Олимпе: улучшенное пространство, динамичное позиционирование и еще более захватывающий геймплей — плюс 4 новых ключевых точек, включая обширный кампус университета Сомерс и огромный гравитационный двигатель.
  • Новые обновления легенд: Валькирия и Хорайзон поднимаются в воздух ради ещё более зрелищных воздушных сражений, а Рампарт усиливает прикрытие, контролируя территорию.
  • Возвращение модификации «Двойное касание» добавляет «Сменщику» разрушительную способность стрелять из двух стволов одновременно — сократите дистанцию и наносите двойные удары!
  • Новая механика суперпрыжка увеличивает скорость прыжков с уступов, а улучшенные механики управления и урона «Трезубца» делают сражения на транспорте более увлекательными.
  • Новый боевой пропуск: Быстрый бег, превосходная продуктивность и стильное превосходство над соперниками с новыми предметами внешнего вида из нового боевого пропуска.

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.

Источник  
5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Destroited

в этот сборник читеров кто-то еще играет ?

3
selfreaver

В Батлу 6 же играют например

1