Трейлер в честь скорого запуска сезона "На взводе" Apex Legends

Разработчики Apex Legends опубликовали трейлер 27 сезона "На взводе", в котором продемонстрировали его основные новинки. Запуск сезона состоится 4 ноября в 21:00 по MCK.

Покорите новые высоты на обновленном Олимпе: улучшенное пространство, динамичное позиционирование и еще более захватывающий геймплей — плюс 4 новых ключевых точек, включая обширный кампус университета Сомерс и огромный гравитационный двигатель.

Новые обновления легенд: Валькирия и Хорайзон поднимаются в воздух ради ещё более зрелищных воздушных сражений, а Рампарт усиливает прикрытие, контролируя территорию.

Возвращение модификации «Двойное касание» добавляет «Сменщику» разрушительную способность стрелять из двух стволов одновременно — сократите дистанцию и наносите двойные удары!

Новая механика суперпрыжка увеличивает скорость прыжков с уступов, а улучшенные механики управления и урона «Трезубца» делают сражения на транспорте более увлекательными.

Новый боевой пропуск: Быстрый бег, превосходная продуктивность и стильное превосходство над соперниками с новыми предметами внешнего вида из нового боевого пропуска.

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.