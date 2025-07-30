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Apex Legends 04.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 631 оценка

Трейлер в честь скорого запуска сезона "Противостояние" Apex Legends

Solstice Solstice

Разработчики Apex Legends опубликовали трейлер в честь запуска 26 сезона, который получил название "Противостояние".

  • В «Противостоянии» появится новый постоянный режим игры. Приготовьтесь больше стрелять и меньше собирать добычу;
  • Условия оптимальные. «Противостояние» начнётся с нового эксперимента. Сделайте глубокий вдох;
  • В ротацию поступит обновлённое оружие из личного арсенала Баллистика: компактное и мощное;
  • Обновления рейтинга дадут больше шансов проявить себя;
  • Новый боевой пропуск.

Больше подробностей разработчики раскроют ближе к запуску - 5 августа.

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
OzyWoozy

Ролик прикольный, но играть в это, конечно же, не стоит.

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