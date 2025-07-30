Трейлер в честь скорого запуска сезона "Противостояние" Apex Legends

Разработчики Apex Legends опубликовали трейлер в честь запуска 26 сезона, который получил название "Противостояние".
- В «Противостоянии» появится новый постоянный режим игры. Приготовьтесь больше стрелять и меньше собирать добычу;
- Условия оптимальные. «Противостояние» начнётся с нового эксперимента. Сделайте глубокий вдох;
- В ротацию поступит обновлённое оружие из личного арсенала Баллистика: компактное и мощное;
- Обновления рейтинга дадут больше шансов проявить себя;
- Новый боевой пропуск.
Больше подробностей разработчики раскроют ближе к запуску - 5 августа.
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Ролик прикольный, но играть в это, конечно же, не стоит.