Ubisoft разрабатывает новую королевскую битву, вдохновлённую Apex Legends

Ubisoft в настоящее время разрабатывает новую игру в жанре «королевская битва», которая во многом вдохновлена Apex Legends.

Игра, которая в настоящее время носит рабочее название «Scout», настолько сильно вдохновлена успешной игрой Respawn Entertainment «Apex Legends», что когда-то использовалась в качестве эскиза для проекта.

Известно, что игра разрабатывалась как минимум пару лет и будет включать «очень похожих» на персонажей Apex Legends, в том числе Pathfinder, Wraith, Lifeline и других персонажей из игры.

Один из источников, осведомлённых о проекте, сказал: «Я думаю, что цель состоит в том, чтобы извлечь выгоду из снижения количества игроков в Apex и из того, что они [руководство Ubisoft] считают, что на рынке есть место для ещё одного героя в жанре «королевская битва».

Что интересно, этот проект, похоже, противоречит мнению собственной исследовательской группы Ubisoft, которая недавно задалась вопросом «что будет дальше после Battle Royale», ссылаясь на снижение числа игроков в различных играх в жанре Battle Royale, включая Apex Legends.

Сама EA также признала, что Apex Legends больше не приносит компании той финансовой отдачи, которая была раньше. Генеральный директор Эндрю Уилсон заявил, что в будущем игра получит «крупное обновление» под названием «Apex Legends 2.0». Сможет ли EA вдохнуть новую жизнь во франшизу, ещё предстоит выяснить, но, по крайней мере, по мнению Ubisoft, на рынке всё ещё есть место для королевской битвы в стиле Apex Legends.

Это не первый опыт Ubisoft на рынке игр в жанре «королевская битва». В 2020 году они выпустили Hyperscape, но закрыли проект примерно через 18 месяцев после релиза. С тех пор Ubisoft по тем или иным причинам отменила около десятка игр в жанре «королевская битва», находившихся на разных стадиях разработки.

Что касается самой Ubisoft, то её будущее по-прежнему неопределённо. Объявление о создании новой дочерней компании совместно с Tencent по-прежнему вызывает беспокойство и замешательство у игроков, разработчиков и инвесторов по поводу будущего компании.

Ранее в этом месяце акции Ubisoft упали до 12-летнего минимума из-за неопределённости в компании и упали гораздо сильнее, чем акции конкурентов, во время обвала рынка.