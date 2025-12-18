Адская ёлка зажжена: Helldivers 2 отмечает праздники "Фестивалем Возмездия"

Авторы кооперативного шутера Helldivers 2 запустили праздничное внутриигровое событие под названием «Фестиваль Возмездия». Мероприятие продлится с 18 по 31 декабря и уже доступно для игроков на PS5 и PC.

В рамках фестиваля бойцы Супер-Земли смогут бесплатно получить временные стратагемы — особые вспомогательные способности, вызываемые прямо во время миссий. Разработчики не изменяют фирменному чёрному юмору и предлагают отмечать праздники в привычном для вселенной стиле: «украшая залы конечностями, шестерёнками и щупальцами врагов».

«Фестиваль Возмездия» носит сезонный характер и приурочен к зимним праздникам. Стоит помнить, что Helldivers 2 имеет возрастной рейтинг Mature и рассчитана на взрослую аудиторию.