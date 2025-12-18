Пустыня против гигантов: авторы Canyons показали геймплейный тизер

Студия RedRuins представила геймплейный трейлер шутера от третьего лица Canyons, который может громко заявить о себе в 2026 году. Проект уже близок к финальной стадии разработки и демонстрирует насыщенный игровой процесс на враждебной пустынной планете.

В Canyons игрокам предстоит сражаться с ордами агрессивных существ, исследуя процедурно генерируемые локации. Игра делает ставку на кооператив: объединиться можно в команду до четырёх человек, чтобы эффективнее выживать и противостоять особенно опасным угрозам.

Одной из ключевых особенностей проекта стала возможность управления гигантскими машинами, напоминающими боевые корабли. Эти механизмы играют решающую роль в схватках с колоссальными врагами и добавляют сражениям масштаб и тактическую глубину. Увидеть всё это в действии можно в новом геймплейном ролике. Canyons выйдет на PC и PlayStation 5.