Игрок завершил GTA IV на 100%, не угнав ни единой машины

Фанат GTA под именем daxtonanderson создал для себя интересный челлендж - пройти GTA IV на 100% без кражи единого авто, и, на удивление, у него это получилось. О своем успехе он рассказал на Reddit.

По словам daxtonanderson, самой сложной (или, скорее, "душной") частью игры были необязательные миссии по угону 30 машин и 4 мотоциклов для Стиви: так как он поставил себе цель не угонять транспорт в игре, то ему пришлось немножко "креативить" - для выполнения этих заданий он использовал транспорт, который игра выдала ему для сюжетной миссии (такой транспорт игра не считает за "угнанный"), а потом толкал им нужное Стиви авто до его гаража. В общем, было это все очень долго и очень нудно.

За исключением миссий по угону, игра на самом деле проходится таким образом довольно легко - сообщает daxtonanderson. Нужно лишь только пользоваться внутриигровыми метро и такси. Прохождение игры на 100% таким путем заняло у него около 50 часов.

Daxtonanderson также отметил, что хоть и в статистике у него присутствует строка о 5 угнанных лодках - на деле же он не угнал ни одной. По какой-то причине игра считает любую лодку, в которую игрок садится (даже если это нужно по сюжету миссии), как "угнанную".