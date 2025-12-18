Игрок завершил GTA IV на 100%, не угнав ни единой машины

Фанат GTA под именем daxtonanderson создал для себя интересный челлендж - пройти GTA IV на 100% без кражи единого авто, и, на удивление, у него это получилось. О своем успехе он рассказал на Reddit.
По словам daxtonanderson, самой сложной (или, скорее, "душной") частью игры были необязательные миссии по угону 30 машин и 4 мотоциклов для Стиви: так как он поставил себе цель не угонять транспорт в игре, то ему пришлось немножко "креативить" - для выполнения этих заданий он использовал транспорт, который игра выдала ему для сюжетной миссии (такой транспорт игра не считает за "угнанный"), а потом толкал им нужное Стиви авто до его гаража. В общем, было это все очень долго и очень нудно.
За исключением миссий по угону, игра на самом деле проходится таким образом довольно легко - сообщает daxtonanderson. Нужно лишь только пользоваться внутриигровыми метро и такси. Прохождение игры на 100% таким путем заняло у него около 50 часов.
Daxtonanderson также отметил, что хоть и в статистике у него присутствует строка о 5 угнанных лодках - на деле же он не угнал ни одной. По какой-то причине игра считает любую лодку, в которую игрок садится (даже если это нужно по сюжету миссии), как "угнанную".
Я когда играл тоже не угонял тачки, только если это было необходимо для миссии. Весь беспредел устраивал только без сохранения. Если случайно сбивал нпс,то новая загрузка сейва. Езда с учётом ПДД (за исключением миссий, где по другому никак). Как то помню простоял в пробке на мосту 2,5 часа реального времени 😂 Сейчас практически так же Киберпанк прохожу
Жесть, в реальной жизни то в пробке не стою при наличии обочины, а в игре, это вообще недопустимо.
Меня тащит,когда ты можешь,но не делаешь.Очень нравится ограничивать себя в играх ;) Получаю реальный кайф от этого.Поскольку я отыгрываю себя,то и стараюсь так же поступать для более глубокого погружения в игру;))
гта настолько скучна что игроки сами вынуждены себе челенжи придумывать
Щас бы играть в гта и не делать что должен делать автоугонщик:)
Пусть теперь пройдёт пацифистом
Как обычно когда надо решить задачу, а условия не выполнимы изначально приходится проявлять креатив. Привет стим клиенту и его неспособности установить две игры с одинаковыми названиями в одну папку.