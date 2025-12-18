Экстракшен-шутер ARC Raiders получил срочный хотфикс после масштабного зимнего апдейта

Студия Embark Studios выпустила обновление 1.7.2 для экстракшен-шутера ARC Raiders, оперативно отреагировав на проблемы, возникшие после крупного зимнего патча. Хотфикс уже доступен на всех платформах — для загрузки достаточно перезапустить клиент игры.

Одним из ключевых изменений стала корректировка шанса выпадения чертежей: его немного снизили, но показатель всё равно остаётся выше, чем до версии 1.7.0. Также разработчики вновь открыли доступ к событию "Тайный бункер", который временно был недоступен игрокам.

Обновление устраняет ряд технических недочётов. В частности, исправлена ошибка, из-за которой при нестабильном соединении и частом нажатии кнопки взаимодействия персонаж не мог выполнять действия. Добавлены недостающие объёмы интерьеров, чтобы внутренние зоны не получали урон от холода во время "Заморозки". Кроме того, обновлено предупреждение для владельцев видеокарт AMD и исправлен баг в квесте «Неожиданная инициатива», делавший его прохождение невозможным.

Хотфикс делает зимний контент ARC Raiders стабильнее и комфортнее для игры.