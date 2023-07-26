В ближайших сезонах Apex Legends могут появится механики из Titanfall

Проверенные информаторы подтвердили ранние сливы балансных правок на ближайшие несколько сезонов: в игре могут появиться механики Titanfall.

По мнению инсайдеров, одним из главных изменений игровой меты станет энерговинтовка: вместо некогда обещанного баффа команда RE радикально переработает оружие, сделав его "более скиллозависимым". Также в мету вновь войдут снайперские винтовки и вингман – по мнению датамайнеров, их сильно приблизят к состоянию, в котором они находились на запуске игры.



Не менее важным обновлением станет оптимизация игровых файлов: RE планируют окончательно вырезать из архива игры все устаревшие файлы и наработки ранних этапов разработки. Таким образом, девелоперы не только дадут датамайнерам понять, каких обновлений точно не стоит ждать в обозримом будущем, но и освободят на устройствах пользователей до ~10 гигабайт памяти.



Последний подтверждённый слив обрадует фанатов саги титанфолла: с началом 20 сезона Respawn Entertainment планируют добавить в игру системы воллрана, рывков и ускорений. Впрочем, перечисленные механики будут доступны только в рамках новой карты.



Любопытно заметить, что, по словам ликеров, в некоторых областях новой игровой арены геймплей "один в один напоминает вторую часть Titanfall".