Среди разработчиков игры Project Motor Racing пройдут сокращения

Игра получила крайне негативные отзывы от пользователей, которые отмечают неудовлетворительное управление, графику и интерфейс. На фоне провала игры в индустрии активно обсуждаются будущее проекта, хотя оставшиеся разработчики обещают продолжить поддержку игры.

Project Motor Racing вышла 25 ноября на ПК и консолях и задумывалась как духовный преемник почитаемых симуляторов GTR из нулевых годов, так и серии Project CARS. Возможно одной из ключевых ошибок стало использование игрового движка от Farming Simulator, хотя изначально хотели Unreal Engine.

Основной причиной смены движка стали технические сложности с реализацией качественной и производительной поддержки виртуальной реальности на Unreal Engine, которую руководитель студии Ян Белл считал критически важной для автосимулятора. Физический движок под названием Hadron был разработан с нуля и используется вместе с GIANTS Engine.

Ранее в игровой индустрии, особенно в секторе гоночных симуляторов, происходили значительные увольнения в других компаниях, например, в Codemasters, Turn 10 Studios, на прошлой неделе в Three Fields Entertainment.

Канал Kus-Kus Racing подготовил обзор с основными проблемами игры Project Motor Racing.