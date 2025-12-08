ЧАТ ИГРЫ
Project Motor Racing 25.11.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
5.6 43 оценки

Среди разработчиков игры Project Motor Racing пройдут сокращения

Pavel Rally Pavel Rally

Игра получила крайне негативные отзывы от пользователей, которые отмечают неудовлетворительное управление, графику и интерфейс. На фоне провала игры в индустрии активно обсуждаются будущее проекта, хотя оставшиеся разработчики обещают продолжить поддержку игры.

Project Motor Racing вышла 25 ноября на ПК и консолях и задумывалась как духовный преемник почитаемых симуляторов GTR из нулевых годов, так и серии Project CARS. Возможно одной из ключевых ошибок стало использование игрового движка от Farming Simulator, хотя изначально хотели Unreal Engine.

Основной причиной смены движка стали технические сложности с реализацией качественной и производительной поддержки виртуальной реальности на Unreal Engine, которую руководитель студии Ян Белл считал критически важной для автосимулятора. Физический движок под названием Hadron был разработан с нуля и используется вместе с GIANTS Engine.

Ранее в игровой индустрии, особенно в секторе гоночных симуляторов, происходили значительные увольнения в других компаниях, например, в Codemasters, Turn 10 Studios, на прошлой неделе в Three Fields Entertainment.

Канал Kus-Kus Racing подготовил обзор с основными проблемами игры Project Motor Racing.

DavieDzhons

Бездари!

Aleksey Aleshka

Да там господина Белла на пенсию отправить и все.

спящий бизнесмен

Так, работники, надо сделать хирню!

Блин, работники вы хирню сделали! Уволены!

vovangt4

Сначала накосячили, а теперь сокращения. Перед тем как выпускать, нужно доводить до ума

