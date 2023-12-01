Состоялся релиз рогалика-выживалки "Вечеринка Апокалипсиса"

«Рогалик» с видом сверху вниз, который переносит вас в довольно странный средневековый мир на грани апокалипсиса. Вам предстоит пройти через череду испытаний, постепенно оттачивая мастерство и вооружаясь всё лучше, чтобы стать могущественнейшим из выживших.

В вашем арсенале сотни видов дальнобойного и ближнего оружия. Десятки божественных ультимативных умений. 35 уникальных персонажей со своим набором способностей.

На пути вас ждут загадки путешествий во времени, тайны надвигающегося апокалипсиса и возможность спасти весь мир... или погрузить его в вечный мрак. Это лишь малая часть испытаний, с которыми предстоит столкнуться.