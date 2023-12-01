Состоялся релиз рогалика-выживалки "Вечеринка Апокалипсиса"

Сегодня состоялся дебют игры в жанре «пулевой ад» Вечеринка Апокалипсиса от студии Breaker Games. Игра обещает подарить игрокам незабываемые ощущения благодаря оригинальному сеттингу, динамичному экшену и инновационной кооперативной составляющей. В игре предусмотрен как одиночный режим прохождения, так и возможность объединиться с двумя друзьями для совместной борьбы против орд зомби и мутантов в режиме онлайн-кооперации.
Особенности игры:
- сотни различных видов оружия дальнего и ближнего боя
- множество божественных ультимативных навыков
- 35 разнообразных героев, сотни уникальных навыков героев
- испытания против боссов и др.
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