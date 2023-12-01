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об игре
Apocalypse Party 01.12.2023
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Состоялся релиз рогалика-выживалки "Вечеринка Апокалипсиса"

bohdan2015
Новости

Сегодня состоялся дебют игры в жанре «пулевой ад» Вечеринка Апокалипсиса от студии Breaker Games. Игра обещает подарить игрокам незабываемые ощущения благодаря оригинальному сеттингу, динамичному экшену и инновационной кооперативной составляющей. В игре предусмотрен как одиночный режим прохождения, так и возможность объединиться с двумя друзьями для совместной борьбы против орд зомби и мутантов в режиме онлайн-кооперации.

Особенности игры:

  • сотни различных видов оружия дальнего и ближнего боя
  • множество божественных ультимативных навыков
  • 35 разнообразных героев, сотни уникальных навыков героев
  • испытания против боссов и др.

Игра продается со скидкой 10% до 7 декабря: 346 RUB 202 UAH / 5.21 $ (Турция)

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