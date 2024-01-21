Авторы Ara: History Untold рассказали про некоторые механики предстоящей 4X-стратегии

Ara: History Untold от студии Oxide Games станет плодом многолетнего опыта работы над стратегическими играми. По крайней мере, так утверждает президент этой компании Марк Мейер (Marc Meyer). Ведь, как известно, в ней работают люди, ответственные за создание Civilisation V.

Так что мы можем ожидать своего рода "клон" этих игр — но и здесь Мейер обещает, что игра будет "чем-то свежим и инновационным в любимом жанре". На данный момент сложно изобрести колесо и создать 4X-стратегию, не опирающуюся на своих предшественников, но мы можем рассчитывать как минимум на некоторые механики и решения, которые сложно найти в других проектах.

Инновационный подход и то, что, по словам генерального директора Мейера, еще не встречалось в других играх этого поджанра, - это "уважение к времени игрока". Во многих 4X-стратегиях решения, которые мы принимаем в первые несколько часов игры, могут определить наше поражение или победу - о чем мы узнаем только спустя 20 часов.

Ara, однако, стремится быть другой - лучшей. Согласно системе действий, каждая игра будет разделена на три части, называемые "фазами". Только те игроки, которые заработали нужное количество "престижа", смогут перейти на следующие уровни игры.

Неприятно, когда вы играете 20 часов, а в конце обнаруживаете, что проиграли уже на втором часу игры. Так что это знак уважения к игрокам — пусть они развиваются, проигрывают раньше и могут начать игру заново. Вы должны учиться на своих неудачах.

Кроме того, Марк Мейер отметил, что главный бич стратегий 4X - это техники и тактики, которые гораздо эффективнее других. Это часто приводит к тому, что мы точно знаем, какие действия приносят наибольшую прибыль (например, мы знаем оптимальный путь развития в дереве технологий). В результате мы используем одни и те же, или очень похожие, методы каждый раз, когда играем, потому что уверены, что они дадут нам преимущество над соперником.

Решением этой проблемы для студии Oxide Games стало введение в игровой процесс элемента случайности в виде карт. В связи с развитием нашей цивилизации нам предстоит выбрать одну из трех таких карт.

Когда мы разрабатывали прототип, нам хотелось сделать что-то такое, что заставило бы игрока каждый раз менять тактику и искать разные решения - реально взвешивать, что ждет его на этот раз. Карты оказались естественным ответом. [Их можно сдавать, тасовать, тянуть и добавлять. Это то, во что можно играть по-разному каждый раз и что можно обсуждать снова.

Также от "многих игр в жанре" игру отличает возможность играть одновременно - как в оффлайне, так и в онлайне (серия Civilisation, с которой часто сравнивают Ara: History Untold, не чужда этой механике). Это сделано для того, чтобы игроки постоянно участвовали в партии без особых простоев.

Я горжусь тем, как развивалась наша система одновременного хода. Многие стратегические игры предлагают решение, при котором игроки ходят по очереди и реагируют на действия оппонента. В Ara: History Untold все ходы решаются одновременно. Это дает возможность действовать в условиях неопределенности, предвидеть и планировать различные сценарии. Такая система гарантирует отсутствие простоев и постоянную вовлеченность в игровой процесс.

Дикая природа и "живой мир", с другой стороны, должны меняться под тяжестью наших решений и развития возглавляемой нации. Разработчики обещают, что каждый наш шаг будет отражаться не только в виде цифр в интерфейсе - окружающая среда также будет преображаться под его влиянием.

Живой мир - это больше, чем просто карта, ведь он является отражением решений, принятых по ходу игры. В нем можно увидеть все - и заселение диких территорий, и климатические воздействия, оказываемые на архитектуру с течением времени, и жизнь тысяч горожан. Мы хотим, чтобы игроки почувствовали себя настоящими жителями этого мира.

Ara: History Untold выйдет на PC осенью этого года (игра уже имеет карту на платформе Steam). Стоит отметить, что при запуске она будет добавлена в сервис PC Game Pass.