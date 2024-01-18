Глобальная пошаговая 4X-стратегия Ara: History Untold выйдет осенью 2024 года

Microsoft стремится охватить как можно более широкую аудиторию, поэтому корпорация выпускает очень разнообразные игры. Ara: History Untold - это пошаговая 4X-стратегия, которая вряд ли понравится всем, но поклонникам жанра стоит обратить на нее внимание.

В команду разработчиков Oxide Interactive, ответственных за Ara: History Untold входят люди, работавшие над Sid Meier’s Civilization. У разработчиков большой опыт в создании 4X-стратегий, но они воспользовались возможностью разработать игру для Microsoft.

В Ara: History Untold вы будете отвечать за развитие своего государства, которому предстоит столкнуться с массой неудобств - игрокам придется завоевывать земли, собирать ресурсы, создавать новые здания, вести общество через эпохи и сражаться с различными врагами.

Дебют игры состоится осенью 2024 года.