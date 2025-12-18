Праздничный подарок от авторов ARC Raiders: 1000 донатной валюты каждому

Embark Studios решила порадовать игроков ARC Raiders неожиданным новогодним подарком. Каждый, кто зайдет в экстракшен-шутер на любой поддерживаемой платформе — Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 или Xbox Series X|S — получит 1000 «Рейдерских жетонов», премиальной валюты, обычно доступной только за реальные деньги.

Чтобы забрать подарок, достаточно запустить игру и открыть внутриигровую почту — в специальном праздничном письме игроки найдут свою награду.

Эта акция стала частью зимнего обновления «Cold Snap», вышедшего 16 декабря. Помимо праздничной валюты, обновление добавило суровые погодные условия, новый ивент «Мерцающие огоньки», а также дополнительные квесты с улучшенными игровыми механиками.

Разработчики подчеркнули, что подарок предназначен для всех игроков, независимо от платформы и времени, проведенного в игре. Такой жест не только поощряет активность сообщества, но и помогает новичкам быстрее освоиться, используя премиум-ресурсы.

ARC Raiders продолжает радовать игроков свежим контентом и вниманием к сообществу, делая зимние сессии в шутере более праздничными и увлекательными.