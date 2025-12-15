Разработчики Arc Raiders поделились подробностями события Cold Snap

Обновление Cold Snap для Arc Raiders вводит в игру суровые зимние условия, где холод становится таким же опасным противником, как враги на карте.

Embark Studios анонсировала крупное обновление Cold Snap для Arc Raiders, которое превращает знакомые локации в смертельно опасную зимнюю зону с новой механикой выживания, временными событиями и сезонным «сбросом» прогресса. Обновление стартует 16 декабря и завершает контентную дорожную карту игры на 2025 год.

Cold Snap добавит новое состояние карты «Холодный шторм» для ряда локаций. Снегопады ухудшат видимость, озёра замерзнут, а открытые пространства станут еще опаснее. Игроки столкнутся с прогрессирующим обморожением, из‑за которого здоровье медленно уменьшается и приходится продумывать непривычные маршруты, искать укрытия и пересобирать снаряжение с упором на лечение и выживание на холоде.

Помимо погодных изменений, в игру придут сезонные активности «Мерцающее пламя» и «Банкет из ягодных свечей» с многоуровневыми наградами, косметикой и жетонами рейдеров. Игрокам предложат собирать особые предметы, выполнять этапы общих проектов и параллельно продвигаться в событии, что подтолкнет к регулярным заходам и кооперации.

Cold Snap стартует уже 16 декабря, а с 26 декабря в игру добавится новая колода «Вратарь‑рейдер» с новыми предметами и умениями, включающими хоккейный костюм и клюшку в качестве инструмента. Отдельно запускается проект «Сброс рейдера», позволяющий добровольно обнулить прогресс персонажа и начать путь заново с особыми усилениями и эксклюзивными наградами. Разработчики обещали сохранить уважение к затраченному игроками времени.

Cold Snap не только усложняет выживание в Arc Raiders, но и расширяет мету за счёт сезонных активностей, новых наград и мягкого варианта сезонного сброса. На фоне уже достигнутых 4 миллионов проданных копий и сотен тысяч одновременных игроков обновление закрепляет статус Arc Raiders как одного из главных онлайновых шутеров года.