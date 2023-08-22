Художник показал фрагмент того, как могло бы выглядеть продолжение cRPG Arcanum ©

Цифровой художник Александр Березин, он же Saur X, уже не раз радовал нас своими видео-концептами того, как могла бы выглядеть оригинальная Fallout от первого лица (последний был особенно потрясающим).

А несколько часов назад он поделился концептом продолжения не менее культовой CRPG Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura от Troika Games. Но на этот раз он не стал переосмысливать камеру, сохранив изометрику.

Хотели бы ремейк/ремастер с такой графикой?