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Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura 20.08.2001
9.1 619 оценок

Художник показал фрагмент того, как могло бы выглядеть продолжение cRPG Arcanum

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Procy_on
Новости

Цифровой художник Александр Березин, он же Saur X, уже не раз радовал нас своими видео-концептами того, как могла бы выглядеть оригинальная Fallout от первого лица (последний был особенно потрясающим).

А несколько часов назад он поделился концептом продолжения не менее культовой CRPG Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura от Troika Games. Но на этот раз он не стал переосмысливать камеру, сохранив изометрику.

Хотели бы ремейк/ремастер с такой графикой?

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Art737

Я б хотел... Да только его ж никогда не выпустят в нормальном состоянии. В игре полно расизма, сексизма, шовинизма и прочих вещей, милых сердцу нормального человека, которые непременно будут вырезаны в угоду полит повестке.

(Серьезно, тут статы разные в зависимости от пола, а женского персонажа пошлют нах*р при попытке войти в мужской клуб или предложат стать проституткой.)

1
Danrock

игра потрясающая, но вот разницы я особой не вижу, да, камера ближе, но полноценный арканум 2 я бы хотел с уровнем графики минимум как в дьябло 4)

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Rey Harley

Арканум показывает невероятный мир, где магия соперничает с технологиями. Графика в нем занимала чуть ли не последнее место, перекрываясь невероятной атмосферой и прекрасной проработкой. То что автор это не понял, говорит лишь о необходимости пройти ее снова, более вдумчиво. Лучше всего фанатскую Мультиверс эдишен, настроенную под современные системы, лишенную багов, и дополненную улучшенной озвучкой

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