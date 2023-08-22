Художник показал фрагмент того, как могло бы выглядеть продолжение cRPG Arcanum

Цифровой художник Александр Березин, он же Saur X, уже не раз радовал нас своими видео-концептами того, как могла бы выглядеть оригинальная Fallout от первого лица (последний был особенно потрясающим).
А несколько часов назад он поделился концептом продолжения не менее культовой CRPG Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura от Troika Games. Но на этот раз он не стал переосмысливать камеру, сохранив изометрику.
Хотели бы ремейк/ремастер с такой графикой?
Я б хотел... Да только его ж никогда не выпустят в нормальном состоянии. В игре полно расизма, сексизма, шовинизма и прочих вещей, милых сердцу нормального человека, которые непременно будут вырезаны в угоду полит повестке.
(Серьезно, тут статы разные в зависимости от пола, а женского персонажа пошлют нах*р при попытке войти в мужской клуб или предложат стать проституткой.)
игра потрясающая, но вот разницы я особой не вижу, да, камера ближе, но полноценный арканум 2 я бы хотел с уровнем графики минимум как в дьябло 4)
Арканум показывает невероятный мир, где магия соперничает с технологиями. Графика в нем занимала чуть ли не последнее место, перекрываясь невероятной атмосферой и прекрасной проработкой. То что автор это не понял, говорит лишь о необходимости пройти ее снова, более вдумчиво. Лучше всего фанатскую Мультиверс эдишен, настроенную под современные системы, лишенную багов, и дополненную улучшенной озвучкой