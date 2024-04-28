Студия Mechanics VoiceOver показала новый ролик с озвучкой The Punisher

Shooter по мотивам фильма "The Punisher". Лента рассказывает о мрачном парне по имени Фрэнк Кастл, некогда обычном правительственном чиновнике, вставшем на путь войны с преступностью после зверской расправы над его семьей некими отморозками.

Разработку проекта для РС, PS2 и Xbox ведет студия Volition, релиз намечен на первый квартал следующего года. Разработчики особо подчеркивают тот факт, что главный персонаж создается по образу и подобию исполнителя главной роли Томаса Джейн; кроме того, актер примет участие в озвучивании игры.