Студия Mechanics VoiceOver показала новый ролик с озвучкой The Punisher

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается неофициальной локализацией игр, опубликовала новое видео, посвящённое игре The Punisher.
Для Карателя было записано достаточно замечательных актёров, но также повезло записать несколько человек, которые уже имели дело с персонажами Marvel в различных фильмах и сериалах. Куратор локализации The Punisher вышел на связь, чтобы рассказать, как в озвучку удалось преподнести щепотку фансервиса. Причем в половине случаев намеренно, а в другой половине совершенно случайно.
В данном ролике можно увидеть знакомых персонажей вселенной Marvel, вроде Ника Фьюри и Железного Человека, которых озвучили Олег Куценко и Константин Карасик.
Чётких сроков выхода у данной локализации пока нет.