GALIX: New Horizons - новая ролевая игра, предлагающая открытый мир, сражения с роботами и сеттинг далёкого будущего

Японская ролевая игра (JRPG), действие которой разворачивается в далёком будущем. Сюжет повествует о мире, где человеческая цивилизация пришла в упадок, а Земля превратилась в новое пространство, полное жизни и загадок. Игроки возьмут на себя роль главной героини Хейли, отправившейся в путешествие на поиски своего потерянного друга.

Одной из главных особенностей GALIX: New Horizons является огромный и разнообразный игровой мир. Игроки смогут исследовать множество уникальных локаций, каждая из которых обладает своей неповторимой атмосферой и визуальным стилем. От омоложенных земель, пульсирующих древней космической энергией, до захватывающих дух Радужных гор и таинственных Багровых королевств, подпитываемых силой стихий, — мир игры предложит незабываемое разнообразие экосистем и ландшафтов.

Боевая система игры позволит игрокам свободно комбинировать оружие ближнего и дальнего боя, адаптируясь к различным ситуациям и врагам. Динамичные и постоянно меняющиеся схватки потребуют от игроков быстрой реакции, тактического мышления и умения эффективно использовать возможности своего арсенала.

А сражения с боссами обещают стать настоящим испытанием мастерства, предлагая уникальные паттерны атак и специально разработанные боевые приёмы. Успешное прохождение этих испытаний принесет игрокам ценные награды и чувство удовлетворения от преодоления сложных препятствий.