GALIX: New Horizons - новая ролевая игра, предлагающая открытый мир, сражения с роботами и сеттинг далёкого будущего

Студия In Nightmare Magicfish Games анонсировала свой новый проект — GALIX: New Horizons. Эта японская ролевая игра обещает перенести игроков в мир далёкого будущего, где человечество переживает не лучшие времена, а Земля тем временем преобразилась до неузнаваемости.
Сюжетная завязка в игре следующая: главная героиня, отважная Хейли, отправляется в путешествие, чтобы отыскать своего потерянного друга. Однако это лишь начало её приключения, ведь у Хейли есть другая, и при этом очень важная миссия — возродить человеческую цивилизацию и вернуть планету к жизни.
Разработчики из In Nightmare Magicfish Games подогревают интерес игроков, обещая по-настоящему огромный открытый мир, наполненный разнообразными биомами. Зелёные равнины, величественные горы, таинственные Багровые королевства — всё это ждёт игроков, готовых погрузиться в атмосферу GALIX: New Horizons.
А ещё в игре будут сражения с роботами. В мире далёкого будущего, где человечество утратило былое могущество, именно механические создания станут главными противниками Хейли. Игрокам предстоит проявить все свои тактические навыки и мастерство, чтобы одержать верх в этих эпических битвах.
GALIX: New Horizons создаётся для PlayStation 5 и PC. Даты выхода пока нет, но у игры уже есть страничка в Steam.
Уже тошнит от этой цветовой гаммы, помню из-за подобной яркой мешанины не смог играть в The Witness))
Странно, что не подписали "Убийца Геншина и Хонкая"
Ни разу не копирка Хорайзона)
Ну, а если серьёзно, то всё ну очень дешево. И это не ролевая игра, а обычный слешер+платформер.