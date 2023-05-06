Тим Кейн про отменённый сиквел Arcanum: "Мы думали о продолжении при создании первой части и хотели перейти на 3D"

Тим Кейн - настоящая легенда компьютерных RPG. Он принимал участие в работе над такими играми, как Fallout, Fallout 2, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura или The Temple of Elemental Evil. Однако почти столь же интересными, как и завершенные им игры, являются его проекты, которые были заброшены. На своем канале YouTube разработчик рассказал о нескольких из них.
Большая часть материала посвящена отмененной Journey to the Center of Arcanum, продолжению первой игры, которую Тим Кейн разрабатывал в основанной им студии Troika.
- Разработчики начали думать о сиквеле еще во время работы над первой частью.
- Разработчики хотели, чтобы сиквел был сделан в 3D, в отличие от двухмерного оригинала. Для этого они рассматривали возможность использования движка Source.
- Большая часть игры Journey to the Center of Arcanum должна была проходить под землей. Как следует из названия, одним из источников вдохновения для разработчиков стал роман Жюля Верна "Путешествие к центру Земли".
- В кампании персонаж игрока будет нанят женой Франклина Пейна, известного по первой части. Ее муж построил большую машину, способную бурить глубоко в землю, и отправился на ней в экспедицию на поиски останков древних цивилизаций. Однако контракт с ним быстро прекратился, и нашей задачей станет его поиск.
- Во время экспедиции мы столкнулись бы, в частности, с подземными цивилизациями и динозаврами. Мы также обнаружим особую руду, которая позволит нам создавать предметы, где магия и технология будут сочетаться без конфликтов.
Если вы хотите узнать больше об игре, вы можете прочитать документ-презентацию, обнаруженный почти 10 лет назад.
Arcanum 2 закончила свою жизнь на стадии концепта, но налаженное сотрудничество с Valve позже привело, тем не менее, к созданию Vampire: The Masquerade - Bloodlines, которая была построена на движке Source.
Да, определённо Арканум в 3д нужен. Можно ремейк, а можно как раз эту задумку. Качественного стимпанка очень мало.
Может всетаки когда то это случится. Кстати еще в комментах был вопрос о правах на Арканум, где Кейн подтвердил что они полностью у Активижен.
Помянем
"над такими играми, как Fallout, Fallout 2, Arcanum: Of Steamworks"
Старые добрые времена ....... великие Игры, то, что практически безвозвратно ушло и то, что на фоне современного тупого, политкорректного, с гнилостным запахом ЛГБТ болезней, ААА шлака, вспоминается как нечто невероятное, дававшее развернуться игре фантазии, бередило душу неподдельными эмоциями и радовало мозг тем, что разработчики не считают тебя полным глупцом, которому, главное, собирать электронный мусор хвастаясь им перед такими же собратьями, и от которого, любыми способами, нужно получить 60-70 баксов, а дальше хоть трава не расти.