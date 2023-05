Тим Кейн про отменённый сиквел Arcanum: "Мы думали о продолжении при создании первой части и хотели перейти на 3D" ©

Тим Кейн - настоящая легенда компьютерных RPG. Он принимал участие в работе над такими играми, как Fallout, Fallout 2, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura или The Temple of Elemental Evil. Однако почти столь же интересными, как и завершенные им игры, являются его проекты, которые были заброшены. На своем канале YouTube разработчик рассказал о нескольких из них.

Большая часть материала посвящена отмененной Journey to the Center of Arcanum, продолжению первой игры, которую Тим Кейн разрабатывал в основанной им студии Troika.

Разработчики начали думать о сиквеле еще во время работы над первой частью.

Разработчики хотели, чтобы сиквел был сделан в 3D, в отличие от двухмерного оригинала. Для этого они рассматривали возможность использования движка Source.

Большая часть игры Journey to the Center of Arcanum должна была проходить под землей. Как следует из названия, одним из источников вдохновения для разработчиков стал роман Жюля Верна "Путешествие к центру Земли".

В кампании персонаж игрока будет нанят женой Франклина Пейна, известного по первой части. Ее муж построил большую машину, способную бурить глубоко в землю, и отправился на ней в экспедицию на поиски останков древних цивилизаций. Однако контракт с ним быстро прекратился, и нашей задачей станет его поиск.

Во время экспедиции мы столкнулись бы, в частности, с подземными цивилизациями и динозаврами. Мы также обнаружим особую руду, которая позволит нам создавать предметы, где магия и технология будут сочетаться без конфликтов.

Если вы хотите узнать больше об игре, вы можете прочитать документ-презентацию, обнаруженный почти 10 лет назад.

Arcanum 2 закончила свою жизнь на стадии концепта, но налаженное сотрудничество с Valve позже привело, тем не менее, к созданию Vampire: The Masquerade - Bloodlines, которая была построена на движке Source.