Arena Breakout: Infinite 13.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная
7.2 111 оценок

Arena Breakout: Infinite стала доступна в Steam

IKarasik IKarasik

На этой неделе состоялся релиз Arena Breakout: Infinite в Steam — нового условно-бесплатного шутера с элементами экстракшн-шутера, который уже успели окрестить «честной альтернативой Escape from Tarkov».

Разработчики из MoreFun Studios сделали ставку на то, что многие ждали от Tarkov, но так и не получили: честный баланс, отсутствие pay-to-win и полноценную систему защиты от читеров. И, судя по первым результатам, это сработало — всего за несколько часов после запуска проект собрал более 88% положительных отзывов.

Среди ключевых решений команды:

  • отказ от продажи игровой валюты за реальные деньги;
  • перенос крупных сейф-кейсов в разряд наград за внутриигровые миссии;
  • ограничение доступа к топовым патронам и броне через рынок.

Игроки уже прозвали проект «самым честным экстракшн-шутером». На фоне многолетних жалоб на читеров в Escape from Tarkov, именно надежная античит-система стала главным козырем Arena Breakout: Infinite.

Тем временем Tarkov, находящийся в бете почти восемь лет, так же готовится к выходу в Steam, но сроки релиза остаются туманными. Дополнительным поводом для критики остаются издания с эксклюзивными бонусами, которые, по мнению части сообщества, дают ощутимое преимущество.

Комментарии:  7
Barred

Кто-то еще в этот Тапков играет? Китайцы без 10 лет бета-теста сделали на порядок лучше и на норм движке.

6
SheriffKo

В китайских способностях клонирования никто не сомневается, спасибо за дежурное напоминание.

nettuga

Ты чего???? А как же люди которые купили тарков за 12к? Они ведь обижаются!

1
EpicGrace SheriffKo

Они сделали её не за 5к за бомж эдишн, сделали её действительно красивой, с контент ом на старте и без лишней духоты. Такие клоны только приветствуются

Hakuni

Данный товар недоступен в вашем регионе

RedundantRutherford

А в Беларуси доступен)

2
Joker978

мммм. кайф. дождаться игру в стиме , при этом запуская там игру, запускается тот же самый лаунчер который запускал игру ДО самого релиза в стим. Лаунчер в лаунчере. Мммммм. Обмазался кайфом. -_-

Более идиотского решения я не видел.