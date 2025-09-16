Arena Breakout: Infinite стала доступна в Steam

На этой неделе состоялся релиз Arena Breakout: Infinite в Steam — нового условно-бесплатного шутера с элементами экстракшн-шутера, который уже успели окрестить «честной альтернативой Escape from Tarkov».
Разработчики из MoreFun Studios сделали ставку на то, что многие ждали от Tarkov, но так и не получили: честный баланс, отсутствие pay-to-win и полноценную систему защиты от читеров. И, судя по первым результатам, это сработало — всего за несколько часов после запуска проект собрал более 88% положительных отзывов.
Среди ключевых решений команды:
- отказ от продажи игровой валюты за реальные деньги;
- перенос крупных сейф-кейсов в разряд наград за внутриигровые миссии;
- ограничение доступа к топовым патронам и броне через рынок.
Игроки уже прозвали проект «самым честным экстракшн-шутером». На фоне многолетних жалоб на читеров в Escape from Tarkov, именно надежная античит-система стала главным козырем Arena Breakout: Infinite.
Тем временем Tarkov, находящийся в бете почти восемь лет, так же готовится к выходу в Steam, но сроки релиза остаются туманными. Дополнительным поводом для критики остаются издания с эксклюзивными бонусами, которые, по мнению части сообщества, дают ощутимое преимущество.
Кто-то еще в этот Тапков играет? Китайцы без 10 лет бета-теста сделали на порядок лучше и на норм движке.
В китайских способностях клонирования никто не сомневается, спасибо за дежурное напоминание.
Ты чего???? А как же люди которые купили тарков за 12к? Они ведь обижаются!
Они сделали её не за 5к за бомж эдишн, сделали её действительно красивой, с контент ом на старте и без лишней духоты. Такие клоны только приветствуются
Данный товар недоступен в вашем регионе
А в Беларуси доступен)
мммм. кайф. дождаться игру в стиме , при этом запуская там игру, запускается тот же самый лаунчер который запускал игру ДО самого релиза в стим. Лаунчер в лаунчере. Мммммм. Обмазался кайфом. -_-
Более идиотского решения я не видел.