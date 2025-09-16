Arena Breakout: Infinite стала доступна в Steam

На этой неделе состоялся релиз Arena Breakout: Infinite в Steam — нового условно-бесплатного шутера с элементами экстракшн-шутера, который уже успели окрестить «честной альтернативой Escape from Tarkov».

Разработчики из MoreFun Studios сделали ставку на то, что многие ждали от Tarkov, но так и не получили: честный баланс, отсутствие pay-to-win и полноценную систему защиты от читеров. И, судя по первым результатам, это сработало — всего за несколько часов после запуска проект собрал более 88% положительных отзывов.

Среди ключевых решений команды:

отказ от продажи игровой валюты за реальные деньги;

перенос крупных сейф-кейсов в разряд наград за внутриигровые миссии;

ограничение доступа к топовым патронам и броне через рынок.

Игроки уже прозвали проект «самым честным экстракшн-шутером». На фоне многолетних жалоб на читеров в Escape from Tarkov, именно надежная античит-система стала главным козырем Arena Breakout: Infinite.

Тем временем Tarkov, находящийся в бете почти восемь лет, так же готовится к выходу в Steam, но сроки релиза остаются туманными. Дополнительным поводом для критики остаются издания с эксклюзивными бонусами, которые, по мнению части сообщества, дают ощутимое преимущество.