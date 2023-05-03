ARK 2 2024 г.
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Судя по всему, ARK 2 отложена до весны 2025 года

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butcher69
Новости

ARK 2, возможно, снова отложен: согласно годовому отчету, опубликованному компанией Digital Domain, новая часть серии Studio Wildcat не выйдет в 2024 году: для ознакомления с ней придется подождать до весны 2025 года.

Отложенная на конец 2024 года всего месяц назад, ARK 2, таким образом, похоже, все еще находится в середине разработки, и на данный момент даже возможно, что внутри проект подвергся перезагрузке: на данный момент ничего не известно.

"Digital Domain продолжает сотрудничать со студией Wildcard, готовясь к долгожданному запуску ARK 2 после огромного успеха первого эпизода", - говорится в отчете.

Digital Domain в настоящее время участвует в создании нескольких внутриигровых ассетов и рассчитывает принимать непосредственное участие во всех аспектах проекта до выхода игры весной 2025 года.

ARK 2, видеоролик о которой был представлен на церемонии The Game Awards 2020, будет играть Вин Дизель и выйдет исключительно на ПК и Xbox Series X|S.

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ARK 2 отложена до весны 2025 года

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