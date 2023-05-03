Заявленная дата релиза Ark 2 весной 2025 года - "просто опечатка" ©

Студия Wildcard утверждает, что Ark 2 не откладывается до весны 2025 года, несмотря на противоречивую информацию от студии Digital Domain.



Производственная компания, которая утверждает, что "тесно вовлечена во все аспекты" Ark 2, сообщила о задержке до весны 2025 года в своем последнем годовом отчете. Однако теперь представитель Studio Wildcard говорит, что разработчик "понятия не имеет, откуда это взялось".



В последующем письме представитель сообщил, что дата выхода, скорее всего, "просто опечатка".



Не далее как в марте этого года Studio Wildcard объявила о задержке Ark 2 до конца 2024 года "для улучшения конечного продукта и благосостояния команды". Эта последняя задержка была объяснена относительным незнанием разработчиками движка Unreal Engine 5. Если эта последняя информация от Digital Domain действительно свидетельствует о планах запуска Ark 2, то это будет уже четвертая задержка Ark 2 с момента анонса сиквела и вторая - примерно за месяц.



Возможно, дело в том, что технически Ark 2 выйдет весной 2025 года, но в раннем доступе она появится в конце 2024 года, как и планировалось изначально. Такая логика технически согласуется с официальными заявлениями Studio Wildcard и новым отчетом Digital Domain. Тем не менее, это не объясняет, почему кажется, что Studio Wildcard ничего не знает о своей собственной игре. И опять же, не исключено, что это действительно опечатка и игра выйдет в следующем году, как было объявлено ранее.



