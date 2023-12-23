ARK: Survival Ascended получила трейлер с демонстрацией истории персонажа игрока

ARK: Survival Ascended демонстрирует трейлер, посвященный истории Выжившего, то есть персонажа, которым мы управляем в игре и который оказывается на таинственном острове, населенном динозаврами, не зная, как он там оказался и почему.

ARK: Survival Ascended, уже проданная в Steam тиражом более 600 000 копий, переосмысливает опыт выживания, созданный Studio Wildcard, благодаря использованию движка Unreal Engine 5 и его технологий, значительно более совершенных, чем в оригинальной версии игры.

Выпущенный несколько неожиданно, ремейк оригинальной ARK послужил команде разработчиков для повторного запуска опыта в свете более сложной работы, чем ожидалось в отношении ARK 2, которая должна выйти в конце 2024 года, согласно текущим прогнозам студии.

Однако стоит отметить, что ARK 2 была представлена на церемонии Game Awards 2020 года, так что с момента анонса до официального запуска пройдет ровно четыре года.