Комплект разработки ARK получил крупное обновление

Комплект разработки ARK был выпущен еще в 2015 году, что позволило сообществу ARK: Survival Evolved стать движущей силой дальнейшего расширения игры. Недавно студия Wildcard выпустила «большое» обновление ARK Development Kit, чтобы дать творческим моддерам больше возможностей изменить ARK в соответствии со своим воображением. Эти обновления включают в себя пользовательскую косметическую систему и простую игровую структуру, а также возможность всем выжившим теперь начинать переносить предметы между официальными серверами как на ПК, так и на консоли.

Обновлений, доступных как часть обновленного комплекта разработки ARK, множество. Тем не менее, некоторые основные моменты, отмеченные Studio Wildcard, включают новую систему пользовательских косметических средств.

Выжившие теперь могут динамически применять созданные игроками костюмы к игрокам и динозаврам, а также шкуры к доспехам и оружию. Вы также можете применять скины ко всем структурам игры, добавляя как визуальное разнообразие, так и функциональные улучшения. Их можно динамически добавлять на любой сервер, включая официальные серверы.

Помимо новой косметической системы, игроки теперь могут вносить изменения в определенные аспекты игрового прогресса. Выжившие теперь могут без ограничений перемещать предметы, существ и персонажей на карту. На данный момент перенос доступен только для официальных серверов, но вскоре эта функциональность будет доступна и на неофициальных серверах.

ARK: Survival Ascended доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S ПК с ОС Windows и в Steam.