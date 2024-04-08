Разработчики ARK: Survival Ascended назвали дату выхода следующего бесплатного дополнения

Ремейк популярного выживальщика ARK: Survival Evolved с доисторическими динозаврами и передовыми технологиями на днях получил первое бесплатное дополнение. Поклонникам игры пришлось ждать его релиза почти пять месяцев, но разработчики из студии Wildcard обещают нарастить темпы разработки. Второе бесплатное DLC для ARK: Survival Ascended обещает выйти всего через пару месяцев. Авторы проекта назвали дату релиза следующего расширения, а также рассказали об особенностях последующей поддержки игры.

Как заявили в студии Wildcard, бесплатное дополнение с подзаголовком "Центр" (The Center) станет доступно всем игрокам уже летом этого года. Релиз DLC запланирован на 3 июня для ПК и консолей. Дополнение принесет с собой отдельную карту огромных размеров, которая будет вдвое больше Острова. Вместе с этим в игре появится несколько уникальных видов существ и новый динозавр — Шастазавр.

По словам разработчиков, основная команда поддержки ARK: Survival Ascended сейчас разделена на три большие подгруппы. Первая занимается поиском и устранением ошибок в основной игре и вышедшем дополнении, а вторая уже работает над третьим дополнением — "Аберация" (Aberration). Третья же группа является самой большой и она занимается исключительно DLC "Центр". Такое распределение внутри студии Wildcard должно благоприятно отразиться на сроках выхода обновлений и качестве каждого дополнения.